El Cartagena, a ganar como visitante un año después

Nueva jornada para el FC Cartagena en la Primera Federación. El cuadro albinegro disputa hoy a las 12:00 (televisado por La Liga Plus, Football Club y Movistar) en el Municipal El Palmar ante el Atlético Sanluqueño un choque que le puede aupar a lo más alto de la tabla si lograra los tres puntos y recibiera buenas noticias de los partidos que van a jugar hoy el Europa y el Ibiza.

Los de Javi Rey cierran una semana importante de tres partidos con el choque de esta mañana. Tras el triunfo ante el Hércules y el punto logrado en la Nova Creu Alta de Sabadell, el Cartagena tratará de sumar un nuevo triunfo que le afiance con los mejores.

Lejos del Cartagonova es donde más está sufriendo el cuadro albinegro y se prolonga una racha que desde el club portuario están deseando que termine. No consigue los tres puntos en liga fuera de su feudo desde el 30 de septiembre de 2024, es decir, casi un año. Muy lejano queda ese Real Racing Club de Santander 1-2 FC Cartagena que supuso el estreno como entrenador de Jandro Castro. En competición oficial, la última victoria lejos del feudo albinegro se remonta al 5 de diciembre, cuando venció 0-1 al Andorra. Demasiado tiempo. La actual plantilla y el actual entrenador tienen su tercera oportunidad hoy de cortar una racha de la que lógicamente no tienen ninguna culpa, pero que desean poner el contador a cero.

Dos dudas y alguna sorpresa

Tras cuatro jornadas y una semana exigente en viajes y partidos, se vislumbra un núcleo duro de futbolistas que se están ganando el derecho de ser la columna vertebral del equipo albinegro. Esto ha permitido ya intuir que hay nueve titulares, de los cuales seguro que Javi Rey sorprende con alguna decisión inesperada y dos dudas que sí son evidentes y que se desvelarán cuando se publique la alineación oficial.

En la portería, el debate apenas ha durado un suspiro. Lucho García se ha hecho con el puesto con autoridad. Su seguridad y carácter lo han convertido en un fijo incuestionable bajo palos. En defensa, los nombres propios son también evidentes. La pareja de centrales formada por Rubén Serrano e Imanol Baz se ha consolidado tanto por méritos propios como por las circunstancias. Su solidez y entendimiento han blindado la retaguardia, mientras que las lesiones de Marco Carrascal y las molestias persistentes de Fran Vélez les han dejado vía libre. En el lateral izquierdo, Nacho Martínez parte con ventaja: cuando el físico le respeta, el carril zurdo parece tener dueño asegurado. La medular, que prometía competencia y debate, se está inclinando hacia la dupla Fidalgo-Larrea. El gallego confirma las buenas sensaciones que dejó en Ourense y se está erigiendo en un mediocentro fiable y con proyección. A su lado, Pablo Larrea está encontrando la continuidad que buscaba para asumir galones. Veremos si Pablo de Blasis consigue ganarse también la confianza de Javi Rey para empezar de inicio y romper esa pareja.

Y en la parcela ofensiva hay tres futbolistas que marcan diferencias. Kevin Sánchez se ha convertido en la sorprendente revelación: descaro, velocidad y gol resumen su impacto inmediato. Luismi Redondo aporta la clase que se le intuía, con detalles de categoría superior que, si consigue sostener en el tiempo, pueden convertirlo en pieza clave. Y Chiki, por su parte, está despejando dudas con un inicio demoledor: su olfato goleador y su capacidad de trabajo lo han situado como la referencia ofensiva que necesitaba el equipo.

El cuarto atacante, que todo hace indicar que será Diego Gómez, y el lateral derecho, en el que están al 50% Dani Perejón y Marc Jurado, son las dudas que ahora tiene sobre la mesa Javi Rey.

Los tocados Fran Vélez y Chuca de momento no entran en la rotación y se espera que puedan pelear por un puesto ya el próximo fin de semana.

El Sanluqueño aprieta

No lo va a tener nada sencillo el Cartagena hoy ante el cuadro gaditano. El Atlético Sanluqueño, como bien advirtió el pasado viernes en rueda de prensa Javi Rey, en su feudo es un equipo que ahoga a los rivales. El cuadro blanquiverde se adapta muy bien a su campo y, en comunión con su afición, logra crear un ambiente hostil e incómodo al equipo visitante. Esa presión en todo el campo, ese ritmo alto de juego y esas transiciones cuando tienen el balón permiten al cuadro de Sanlúcar de Barrameda hacer de su estadio uno de los más complicados para los equipos.

Entre la plantilla destaca la figura de Zequi Díaz. El atacante, que es nacido en Sanlúcar de Barrameda, ha vuelto este verano al club de su tierra, tras tres temporadas fuera donde ha defendido las camisetas del Algeciras, InterCity y Marbella. Entre los miembros del plantel hay cinco jugadores que han llegado al club procedente del Cádiz, ya sea en forma de cesión o traspaso. Las buenas relaciones entre ambos clubes desde hace años están permitiendo al club franjiverde reforzarse prácticamente sin coste alguno con futbolistas que el Cádiz quiere potenciar y probar si son válidos para el futuro, o con jugadores que no han dado el nivel necesario para el fútbol profesional, pero que pueden ser interesantes en un escalón inferior. El ‘Atleti', como así lo llaman sus aficionados, tiene en el banquillo a José Herrera, que le ha dado un aire nuevo al equipo.

El Atlético Sanluqueño ha sumado un triunfo y tres empates hasta el momento, dos de ellos tras ir perdiendo el partido y logrando salvar al menos un punto. La victoria fue de mucho mérito en el Nou Estadi de Tarragona ante el Nástic por 1-3.