Carlos Alcaraz-Ruud, en Japón: a qué hora y dónde verlo

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del ATP 500 de Tokio. Después de derrotar al estadounidense Brandon Nakashima en dos sets, el nivel de exigencia se eleva un peldaño más ante el noruego Casper Ruud, con quien fue compañero la semana pasada en el equipo de Europa en la Laver Cup -jugaron formado pareja en dobles en la primera jornada-.

Cinco precedentes, cuatro triunfos de Alcaraz

Alcaraz y Ruud, quien ocupa en la actualidad el puesto 12 de la ATP y que se ha plantado en semifinales al derrotar a Aleksandar Vukic en cuartos de final, se han enfrentado en cinco ocasiones. La última fue hace menos de un año en las Finales ATP, donde el noruego logró su único triunfo frente al murciano. En el resto de ocasiones, el de El Palmar ha salido victorioso: cuartos de final en Beijing en 2023, final del US Ope y Masters 1.000 de Miami en 2022, y cuartos de final en Marbella 2021.

El tenista noruego Casper Ruud reacciona ante el británico Jack Draper, durante la final del Mutua Madrid Open de tenis disputada este domingo en la Caja Mágica, en Madrid. EFE/Chema Moya / Chema Moya / EFE

Ganador este año del Masters 1000 de Madrid

Ruud ha llegado a la gira asiática después de un decepcionante paso por Estados Unidos, donde cayó en segunda ronda en el US Open y en el Masters 1000 de Cincinnati, y en octavos de final en Toronto. Sin embargo, logró el título en Madrid tras derrotar en la final a Jack Draper. También fue finalista en febrero en el ATP 500 de Dallas, donde Shapovalov impidió que lograra el éxito. Empezó el año en el sexto puesto de la ATP y ahora está en el doce.

Dónde verlo y a qué hora

El partido entre Alcaraz y Ruud será el tercero de la jornada en la pista central del complejo de Tokio que alberga el torneo. Comenzará no antes de las once de la mañana y se podrá ver a través de Movistar. Antes, a las nueve, se jugará la otra semifinal entre los estadounidense Brooksby, la sorpresa del torneo, y Taylor Fritz.