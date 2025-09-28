El balón parado condena al Águilas en su propia casa

Aunque fue en dos jugadas a balón parado, el Extremadura demostró en el Centenario El Rubial por qué cuenta sus partidos por victorias, marcándole el ritmo al Águilas y neutralizando cualquier interés de los costeros de llegar con peligro al área de Robador (1-2).

La cita arrancaba con un lanzamiento de Chris Martínez que superaba al portero y cuyo rechace daba en el larguero y picaba sobre la línea de gol sin llegar a entrar en la portería. Solo habían transcurrido seis minutos cuando, de nuevo Chris Martínez, se adelantaba a Ángel Cano, robándole el balón en la medular para llegar al área y lograr un centro que rechazaba la defensa, quedando el balón a Mario Abenza quien desde fuera del área batía al portero Robador. Los costeros tenían el partido muy controlado, tan solo inquietaron los visitantes en una indecisión de Uri que habilitó a Frodo quien, sin Salcedo en la portería, no acertó con el gol.

Los de Almendralejo pasaron a tener el balón y a marcar el ritmo del partido. El cancerbero costero Salcedo se convertía entonces en el salvador de su equipo. Tras una jugada muy elaborada por los de Almendralejo que culminaba Juanmi Callejón, el meta evitaba del tanto de los visitantes; y lo volvió a negar unos minutos después, tras un centro del extremo visitante Diego, que remataba raso Barace sin éxito. Eran avisos de un gol que llegaría sobre el filo del descanso, en una falta que sacaba en corto Juanmi Callejón, sirviendo a un Diego que desde fuera del área batía a Salcedo.

El segundo acto arrancó con mucha disputa en la medular que impedía que ambos equipos crearan ocasiones de gol. Hasta que Juanmi Callejón, en el saque de una falta en la corona del área, batía a Salcedo sin que el cancerbero costero pudiera hacer nada para evitar el gol.

Se empezó a ver entonces a un Águilas muy espeso, sin ideas y sin creer en poder superar a un equipo intratable. El Extremadura marcaba el ritmo del partido a placer y cerraba cualquier camino hacia su portería, provocando la primera derrota del Águilas FC en el centenario estadio.

Ficha técnica

ÁGUILAS FC: Salcedo, Johan Terranova, Uri, Ebuka, José Más (Javi Soto, 83), Mario Abenza, Keita (Hueon-Jun Park, 66), Mateo Enríquez (Aitor, 46), Kevin Manzano (Seth Vega, 66), Pipo y Chris Martínez (Fer Martínez, 66).

EXTREMADURA: Robador, Barace, Carlos Cordero (Tala, 46), Samu Hurtado, Ángel Cano, Juanmi Callejón (Arhoun, 70), Zarfino, Frodo (Maikel, 79), Marchón (Nuñez, 83), Diego Luis Nicolas, 70) y Fran Rosales.

GOLES: 1-0. Min. 6: Mario Abenza. 1-1. Min. 44: Diego. 1-2. Min. 64: Juanmi Callejón.

ÁRBITRO: Alejandro Martínez. Amonestó a los locales Mario Abenza y Uri; y a los visitantes Barace, Diego, Maikel y Tala.

CAMPO: Centenario El Rubial, ante unos 1.500 aficionados.