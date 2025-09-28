Motociclismo
Acosta se sale de pista tras luchar por el podio y Aldeguer es décimo en Japón
El mazarronero, que ha rodado segundo hasta la undécima vuelta, se quedan sin puntuar
Después del podio que logró en la carrera al sprint del sábado, Pedro Acosta también fue protagonista en el Gran Premio de Japón donde Marc Márquez se proclamó campeón del mundo. Pero en esta ocasión, el mazarronero no estuvo en el cajón. Después de un buen inicio donde estuvo luchando por las posiciones de podio, fue perdiendo plazas hasta caer a la sexta plaza. Y a seis vueltas del final, en la curva 1 del circuito de Motegi, se salió de la pista y se reincorporó a la carrera en la última posición.
Hasta el undécimo giro, el murciano rodó en la segunda plaza, pero a partir de ese momento, por problemas en su KTM, empezó a perder posiciones, cayendo hasta el sexto puesto. Finalmente acabó decimoséptimo.
Asimismo, el otro murciano de MotoGP, Fermín Aldeguer, que sigue siendo el mejor rookie de la categoría, remontó desde la decimocuarta hasta la décima posición en una carrera donde no se sintió cómodo en ningún momento, como durante todo el fin de semana.
