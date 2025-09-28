Akor Adams y Vlachodimos silencian Vallecas

Un gol del nigeriano Akor Adams a los 87 minutos, en la ocasión más clara de su equipo en todo el partido, permitió este domingo al Sevilla llevarse los tres puntos de Vallecas ante el Rayo, que anteriormente pudo marcar por medio de Alemao, Pathé Ciss y Pedro Díaz, pero los tres se encontraron con el acierto del portero alemán Odisseas Vlachodimos.

Tanto el equipo madrileño como el sevillista llegaron al partido heridos por las derrotas sufridas esta misma semana en la anterior jornada de Liga, algo que propició que sus entrenadores buscasen soluciones con varios movimientos en sus equipos iniciales.

El más radical fue Matías Almeyda, que efectuó ocho cambios en el once, entre ellos dando entrada al chileno Alexis Suárez en su ataque, y repitiendo solo Odisseas Vlachodimos, César Azpilicueta y Gabriel Suazo respecto al último partido.

Al técnico argentino tanto cambio no le sentó bien porque en la primera parte tuvo poca posesión, jugó gran parte del tiempo a merced del Rayo y no puso a prueba ni una sola vez a Augusto Batalla, que ejerció de mero espectador los primeros cuarenta y cinco minutos.

El Rayo tampoco aprovechó esa superioridad en la posesión y en la intensidad de juego que demostró y todo su bagaje en el primer tiempo fue un disparo manso de Álvaro García a las manos de Vlachodimos.

El descanso le sentó muy bien al equipo vallecano, que saltó al césped irreconocible y con una marcha más que su rival. De hecho, en los cinco primeros minutos de la reanudación encadenó tres ocasiones muy claras para marcar y en todas fue protagonista el guardameta alemán.

Rayo - Sevilla. / SERGIO PEREZ / EFE

La primera con un remate de chilena del brasileño Alemao al filo del área pequeña que despejó a córner con la mano izquierda, la segunda con un despeje de puños a disparo lejano de Pedro Díaz y la tercera sacando por bajo ese rechace a un remate del senegalés Pathé Ciss.

Esas acciones fueron un aviso para el Sevilla, que vio claro que debía adelantar líneas para no empezar a sufrir en defensa. Aun así volvió a pecar de ideas en ataque para desesperación de Isaac Romero, que apenas recibió balones con los que poder crear peligro a la zaga rayista.

El que más insistencia puso en buscar el gol fue el Rayo y a los 69 minutos tuvo otra ocasión clara para abrir el marcador, esta vez en las botas de Isi Palazón, que remató fuera, estando solo a la altura del punto de penalti, un balón centrado desde la izquierda por Álvaro García.

A partir de ese instante el partido decayó en intensidad porque el Sevilla, sin encontrar recursos en ataque, se limitó a esperar su oportunidad en alguna jugada aislada que pillase de imprevisto a los locales, como ocurrió en el minuto 87, cuando Carmona recibió un pase a la espalda de Chavarría, inició la carrera hasta el fondo solo y puso un balón al corazón del área que Akor Adams se encargó de rematar a gol.

El gol silenció Vallecas y a la afición del Rayo, que revivió el mismo final de hace cuatro días en el Metropolitano ante el Atlético, cuando un gol en el minuto 88 le dejó sin puntos.

No obstante, el Rayo lo intentó hasta el final y pudo empatar en el tiempo añadido con un remate en boca de gol que volvió a repeler Vlachodimos de Sergio Camello, que fue expulsado en el tiempo añadido.