Baloncesto
El Valencia desactiva al Unicaja y se mete en la final de la Supercopa
El equipo visitante sacó adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos
EFE
Málaga
El Valencia Basket logró superar al anfitrión Unicaja este sábado (87-93) en la primera semifinal de la Supercopa ACB, que se disputa en el Martín Carpena malagueño, después de sacar adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos y 26 de valoración, por lo que disputará la final este domingo (19.00 horas) contra el vencedor del duelo entre Real Madrid y La Laguna Tenerife.
