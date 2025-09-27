UCAM Murcia: Zach Hicks, el elegido para sustituir a Gates

El UCAM Murcia CB ha cerrado una semana repleta de malas noticias para sus intereses. Y es que a la eliminación de la Basketball Champions League, al no superar el último partido de la ronda previa ante el Elan Chalon francés, se le añadió la baja del ala-pívot Kaiser Gates. Estaba previsto que el jugador norteamericano participase a partir del segundo encuentro de esta fase que se disputó en Bulgaria, sin embargo, durante su concentración en la ciudad de Samokov sufrió una grave lesión de rodilla de la que ayer se conoció su diagnóstico después de su regreso a Murcia.

Kasier Gates sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y un esguince leve de ligamento lateral interno en su articulación, por lo que deberá pasar por el quirófano. Estará de baja entre seis y nueve meses, lo que ha obligado a mover ficha rápidamente al club murciano en el mercado. Y el elegido para sustituirle es Zach Hicks, quien a sus 23 años de edad afrontará su primera experiencia tanto en la Liga Endesa como en Europa para paliar esta sensible baja en una de las posiciones más importantes en los esquemas del entrenador Sito Alonso.

La capacidad reboteadora y amenaza desde el perímetro de Gates permitía abrir mucho el campo a los universitarios, algo que buscará mantener con un Zach Hicks que resalta por su faceta ofensiva. Durante su segunda temporada con Penn State University en la NCAA ha promediado 11,6 puntos, 4,9 rebotes y dos asistencias, donde destaca su 41,3% de acierto desde la línea de tres y un 80% desde el tiro libre.

Zach Hicks durante un partido la pasada temporada con Penn State University en la NCAA. / Olivia White/ Penn State University

Summer League con los Celtics

No obstante, el norteamericano, de 2,03 metros de estatura, también sobresale por su capacidad de atacar el aro cuando es necesario, siendo capaz de obtener puntos en la zona y sacar faltas a sus rivales. Este mismo verano fue reclutado por Boston Celtics para disputar una Summer League en la que todos los focos estaban puestos en la reconstrucción del róster de la franquicia debido a la grave lesión en el tendón de Aquiles sufrida por Jayson Tatum. Hicks formó parte de una plantilla en la que se encontraban jugadores como Jalen Brigdes o el español Hugo González, elegido el pasado draft y quien ha dado el salto a la NBA desde el Real Madrid. El que será nuevo jugador del UCAM disputó el encuentro de la liga de verano ante Atlanta Hawks, donde anotó 9 puntos, 3 rebotes y repartió una asistencia.

Zach Hicks durante la Summer League de la NBA con Boston Celtics. / Celtics

Ficha extracomunitaria

Al ocupar Gates una plaza de extracomunitario, el UCAM Murcia ha podido abrir su abanico en el mercado de fichajes e incorporar al joven norteamericano. Junto al base David DeJulius son los dos jugadores que ocupan estas dos plazas y llega a la plantilla para desempeñar el rol de ala-pívot junto a Toni Nakic y la opción de Rubén López de la Torre esta temporada, quien aún se está recuperando de una lesión muscular en el gemelo.

El conjunto universitario abrirá un nuevo curso de la ACB el próximo domingo, 5 de octubre, ante el Morabanc Andorra en el Palacio de los Deportes(18.00 horas, DAZN). Mientras que su estreno en la FIBA Europe Cup no será hasta el miércoles 15 de ese mismo mes. No obstante, este domingo 28 (12.30 horas) cerrará su preparación con un amistoso ante el Covirán Granada en la ciudad andaluza.