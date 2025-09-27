Baloncesto
El Real Madrid sobrevive al Tenerife y jugará la final contra el Valencia Basket
EFE
Málaga
El Real Madrid, en el debut oficial de Sergio Scariolo en el banquillo, venció con mucho suspense a un competitivo La Laguna Tenerife (72-71) este sábado en Málaga, en una eliminatoria resuelta en los últimos segundos después de ir perdiendo hasta de catorce puntos, y jugará su octava final de Supercopa ACB consecutiva este domingo (19.00 horas) contra el Valencia Basket.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow
- La Feria de Desembalaje de Antigüedades consigue un récord de empresas participantes
- ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
- Así será el nuevo Centro de la Fremm en Cartagena
- Victoria Sánchez-Bravo: 'Los fascistas nunca se fueron y ahora han salido de debajo de las piedras
- Alerta agrícola en la Región por la expansión de una maleza invasora
- Escalada de virus: gripe, covid y bronquitis llegan con fuerza a las consultas