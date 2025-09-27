Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Real Madrid sobrevive al Tenerife y jugará la final contra el Valencia Basket

El Real Madrid sobrevive al Tenerife y jugará la final contra el Valencia Basket

El Real Madrid sobrevive al Tenerife y jugará la final contra el Valencia Basket

EFE

Málaga

El Real Madrid, en el debut oficial de Sergio Scariolo en el banquillo, venció con mucho suspense a un competitivo La Laguna Tenerife (72-71) este sábado en Málaga, en una eliminatoria resuelta en los últimos segundos después de ir perdiendo hasta de catorce puntos, y jugará su octava final de Supercopa ACB consecutiva este domingo (19.00 horas) contra el Valencia Basket.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents