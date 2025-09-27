Pedro Acosta logra su tercer podio del año en una carrera al sprint

Pedro Acosta logró en la carrera al sprint del Gran Premio de Japón su tercer podio de la temporada en la prueba corta de MotoGP que se disputa los sábados. El mazarronero de KTM acabó por detrás de las Ducati oficial de un renacido Pecco Bagnaia y de Marc Márquez, que este domingo se puede asegurar el título de campeón del mundo.

Acosta, que en los entrenamientos había quedado cuarto y partió desde la segunda línea de parrilla de salida, había sido en la carrera al sprint segundo en la República Checa y tercero en Austria. El murciano realizó una buena salida, en la que superó a Marc Márquez, pero por delante se le coló el mallorquín Joan Mir con la Honda.

Pedro Acosta, por delante de Joan Mir y Marc Márquez en la carrera al sprint del Gran Premio de Japón / FRANCK ROBICHON/Efe

Bagnaia imprimió un fuerte ritmo, intentando escaparse de sus rivales, mientras que Acosta lograba en la segunda vuelta superar a Mir. El murciano se afianzó en esa segunda posición de la carrera, pero Marc Márquez empezó a progresar desde la cuarta plaza. El catalán superó primero a Mir a cinco vueltas del final, para luego aprovechar la degradación de los neumáticos de Acosta para subir hasta la segunda posición final de la carrera.

Fermín Aldeguer, décimo

No está siendo un buen fin de semana para Fermín Aldeguer, el otro murciano de la parrilla. El piloto de La Ñora, decimoquinto en entrenamientos -no entró en la Q2-, se tuvo que conformar con la décima posición en la carrera al sprint, entrando en meta justo por detrás de su compañero en el Gresini Racing Álex Márquez.