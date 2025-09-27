Fútbol
Moleiro castiga al Athletic y prolonga la racha del Villarreal
EFE
Vila-real
Un gol de Alberto Moleiro a un cuarto de hora del final ha permitido al Villarreal mantener su excelente racha como local ante un Athletic Club que fue de menos a más y que prolonga su mala dinámica.
El conjunto que dirige Ernesto Valverde fue superior durante el primer periodo, en el que maniató casi el juego creativo del Villarreal, pero no golpeó y permitió que su rival, mejorado tras el descanso, reaccionara para llevarse los tres puntos en un pulso con Europa en el horizonte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow
- La Feria de Desembalaje de Antigüedades consigue un récord de empresas participantes
- ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
- Así será el nuevo Centro de la Fremm en Cartagena
- Victoria Sánchez-Bravo: 'Los fascistas nunca se fueron y ahora han salido de debajo de las piedras
- Alerta agrícola en la Región por la expansión de una maleza invasora
- Escalada de virus: gripe, covid y bronquitis llegan con fuerza a las consultas