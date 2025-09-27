El Hozono Jairis, a empezar el curso con una final

El Hozono Global Jairis, debutando contra el Casademont Zaragoza hoy a las ocho de la tarde con la sensible baja de la alero italiana Marzia Tagliamento, peleará por ganar la Supercopa Femenina Endesa de baloncesto en el Palacio de los Deportes de Huesca. El partido, que será la segunda semifinal de la competición, se celebrará después de que el Valencia Basket, vigente campeón, y el Perfumerías Avenida de Salamanca abran fuego en en la primera.

Las de Alcantarilla, que el pasado curso ya disputaron este campeonato, entonces celebrado en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, tratarán de mejorar lo hecho hace 12 meses. En esa cita cayeron por 61-75 frente al Valencia en la lucha por plantarse en la final, que es justo lo que perseguirán de nuevo hoy ante un rival, el Casademont Zaragoza, que en cierto modo ejercerá como anfitrión al disputarse la Supercopa en Aragón y que acaba de clasificarse para la Euroliga Femenina, máxima competición continental.

El Jairis, que durante el ejercicio anterior hizo historia al conquistar el título de la Copa de la Reina justamente en Zaragoza y fue el quinto clasificado en la Liga Femenina Endesa -fue eliminado en cuartos de final precisamente ante las mañas con un 70-68 en Alcantarilla y un 78-66 en la ciudad del Pilar-, abrirá un nuevo curso en el que repetirá participación en la Eurocopa Femenina a nivel internacional.

Para dicho estreno Bernat Canut, técnico de las murcianas, no podrá contar con Tagliamento, quien este jueves fue operada de una fractura espiroidea del cuarto metacarpiano de su mano derecha.

En el bando contrario destacan las jugadoras españolas Mariona Ortiz, Laia Flores, Helena Oma y Helena Pueyo, además de la japonesa Stephanie Mawuli y la normacedonia Merrit Hempe. Además, las mañas se reforzaron con fichajes sobradamente contrastados como los de la checa Veronika Vorackova, las francesas Ornella Bankole, Carla Leite y Aminata Gueye y la estadounidense Nadia Fingall.

«Estamos en la mejor Liga de Europa y Zaragoza es uno de los equipos más potentes de la competición pues cuenta con un bloque muy grande de jugadoras, con una rotación muy larga, con gente que se conoce muy bien y otras nuevas con experiencia ya en España. Ellas, además, llegarán con más rodaje pero vamos con ganas de hacer un buen partido y competirles», apuntó Canut en la previa.

Sobre el estado en el que llega su plantilla, el técnico ilerdense del Hozono Global Jairis admitió que aún le falta para llegar a su mejor momento pero va evolucionando. «Estamos en un periodo de adaptación, de conocimiento entre las jugadoras y del cuerpo técnico a ellas. No obstante, vamos por el camino que queremos, bajando la carga física para intentar llegar a este torneo con las piernas frescas y que el equipo ya sea reconocible en cuanto a lo que pretendemos», manifestó el técnico del Hozono Jairis.