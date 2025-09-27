El FC Cartagena, entre el cansancio y la ilusión por lograr el liderato

El Cartagena emprende hoy su tercer viaje en autobús en cinco días. Tras hacer en menos de 48 horas un Cartagena-Sabadell ida y vuelta, a la plantilla y cuerpo técnico del cuadro portuario le toca de nuevo subirse al autocar para esta vez poner rumbo a Andalucía por la costa hasta Sanlúcar de Barrameda. Mañana a las 12:00 el Cartagena disputará en El Palmar, estadio del Atlético Sanluqueño, la quinta jornada de liga.

El cansancio es el principal peligro que afronta el equipo dirigido por Javi Rey. Tras más de 2.000 kilómetros en las piernas, entre los tres viajes ya comentados, el preparador gallego confía en que las rotaciones que hizo en el choque ante el Sabadell sirvan para que su equipo muestre su mejor versión.

El entrenador albinegro no quiso desvelar sus cartas en la rueda de prensa, pero viendo su forma de trabajar en este inicio de campeonato, lo normal es pensar que el equipo se parecerá al que venció al Hércules el pasado fin de semana. Con las dudas en el carril derecho, ya que en el lateral tanto Dani Perejón como Marc Jurado están a un buen nivel y en el extremo diestro todavía no ha encontrado el perfil ideal que se ajuste a lo que quiere el técnico, tanto en ataque como en defensa.

La ilusión en la expedición albinegra es máxima porque, si consigue la victoria y no lo hace el Europa o el Ibiza, o si el triunfo cartagenerista es por más diferencia de goles, se auparía a lo más alto de la clasificación. Este es un hecho anecdótico a estas alturas de temporada, pero muy ilusionante en todos los estamentos del club y la afición.

Fran Vélez y Chuca, dudas

La participación de Fran Vélez y Chuca, incluso su entrada en la convocatoria, sigue en el aire. Desde la pretemporada, ambos futbolistas están teniendo problemas físicos y, aunque están en la fase final de la recuperación, lo normal es que no fuercen en un contexto complicado y donde el ritmo de juego es alto para dos jugadores que, aunque puedan tener el alta competitiva, les faltará ese punto que da el hecho de jugar. El otro quebradero de cabeza que tiene Javi Rey es Nacho Sánchez, ya que el extremo zurdo tiene unas molestias y posiblemente también se quede fuera de la convocatoria.

Con el respaldo del Cádiz

No es nada fácil el choque de mañana. El Atlético Sanluqueño se mantiene invicto esta temporada y en su feudo a todo el mundo le va a costar mucho sacar los partidos. Hace dos semanas el Sabadell estuvo cerca de la victoria, ya que fue ganando 0-2, pero el arreón final del cuadro blanquiverde le permitió salvar un punto gracias a dos tantos en las postrimerías del choque.

De momento, el Atlético Sanluqueño lleva seis puntos gracias a un triunfo y tres empates. En casa no conoce la victoria, pero los dos puntos que ha logrado en sendos encuentros que terminaron en tablas los ven como un triunfo, ya que en ambos estuvieron por detrás en el marcador. Esa capacidad competitiva que están demostrando es el mayor de los peligros que tiene, ya que por calidad individual el Cartagena es superior. En las botas de los jugadores del cuadro albinegro se verá si consiguen imponer su fútbol.

El cuadro gaditano tiene un ‘hermano mayor’. Aunque no hay acuerdos de filialidad, las buenas relaciones entre el Atlético Sanluqueño y el Cádiz están proporcionando al cuadro blanquiverde jugadores, la mayoría en forma de cesión. Esto permite al club amarillo comprobar si son válidos y al próximo rival del Cartagena reforzarse sin coste alguno.

Buenos recuerdos

El Cartagena sonríe cuando recuerda El Palmar. Es un campo que se le da especialmente bien al cuadro portuario, porque de los seis encuentros que se han disputado en ese feudo entre ambos conjuntos, el Cartagena ha salido victorioso en cuatro. El último duelo se remonta al 15 de septiembre de 2019, inicio de liga del grupo IV de Segunda B, en el que el cuadro albinegro venció 0-1 gracias al gol de Manu Viana. En las cuatro victorias del cuadro cartagenero en la localidad gaditana hay un factor común, que es que no recibió goles, es decir, supo adelantarse en el marcador y ya mantener esa ventaja para llevarse los tres puntos.