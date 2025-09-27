ElPozo Murcia quiere la tercera e Cataluña

Regresa la Primera División de Fútbol Sala, después de un parón de selecciones. ElPozo Murcia ya ha recuperado a todos sus internacionales, y ha preparado el encuentro contra Industrias Santa Coloma. Un rival complicado y una pista dura como es la del cuadro catalán. El encuentro se podrá seguir a través de La Liga Plus, a partir de las 16:00 horas.

La misión del combinado de Josan González es clara: ganar y seguir dándole motivos a la afición para que crea en el proyecto. De momento, las dos victorias conseguidas ante Noia y Alzira no han servido para convencer a la marea roja. Quieren ver a la nueva plantilla competirle de tú a tú a un rival grande.

El gol, una faceta que perjudicó el pasado curso; este año se ha encontrado la solución. 3 jugadores de ElPozo Murcia se cuelan en la lista de máximos goleadores, con dos dianas en sus cuentas personales. Álex García, Marcel y Rafa Santos lideran a los suyos en la parte goleadora, estando un tanto por debajo de los pichichis.

Para el encuentro de esta tarde, Josan González podrá contar con todos sus efectivos, excepto con César Velasco. El futbolista andaluz lleva arrastrando una lesión desde el comienzo de curso. Estuvo presente en la convocatoria ante Noia, pero el técnico cordobés, junto al cuerpo técnico, ha decidido darle descanso para esta jornada.

"Ha sido una buena semana, ya que contamos con un gran filial, que nos da el nivel día a día. Somos un club con muchos internacionales, y hay que adaptarse. Los jugadores que han ido con sus selecciones han llegado bien, Marcel un poco cansado, por todo lo que conlleva su viaje muy largo", comentó el técnico, Josan González.

"Cuando analizamos a los rivales, nos enfocamos en 3 lentes, pero en la que más hacemos hincapié es en la de que, si nosotros hacemos nuestro trabajo, sin menospreciar al rival, sabiendo que va a ser un partido complicado, pues tenemos mucho chance de ganar. Mis sensaciones son que la gente está trabajando, y está con ganas de seguir en esta dinámica, sobre todo de sentirse fuerte en defensa, y de ahí construir las victorias", mencionó.

El rival de ElPozo Murcia, Industrias Santa Coloma, llega al encuentro después de haber sumado 4 puntos en sus primeras jornadas, con una victoria, un empate y una derrota. El conjunto catalán siempre es complicado cuando juega de local, y esta tarde, no les va a poner las cosas fáciles a los murcianos.