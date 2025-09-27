ElPozo Murcia asalta Santa Coloma y se lleva el triunfo

ElPozo Murcia sella su victoria ante Santa Coloma (2-3). Los murcianos plantearon un buen partido, sobre todo un buen comienzo, donde lograron hacer dos goles. El cuadro catalán tuvo una réplica antes del descanso, igualando la contienda. En el segundo acto, ambos equipos lo dieron todo para ponerse por delante en el luminoso, pero fue Gadeia, quien vio portería tras un zapatazo de libre directo. Los de Josan González consiguen su tercera victoria consecutiva y siguen dejando claro que este proyecto va a pelear por todos los títulos posibles. El siguiente gran reto para los murcianos es Inter Movistar, el próximo sábado.

El objetivo del partido por parte del cuadro murciano era claro: dar un golpe sobre la mesa y dejar por sentado que el nuevo proyecto funciona y que va hacia delante. El primer partido, donde perdieron contra Córdoba, sentó mal y querían revertir la situación y luchar por la tercera victoria consecutiva.

La sensación que dejó ElPozo Murcia desde el minuto uno era la de un equipo con fuerza, con garra y con las ganas para buscar portería. La presión con la que salieron fue tan alta que le pilló de sorpresa a Industrias, y llegó el primer gol del encuentro. Ricardo Mayor recibió la pared de Marcel, y de primeras encontró hueco por debajo de las piernas del meta, y abrió el marcador.

Después del primer gol, Santa Coloma hizo el amago de despertar, llegando a generar peligro en el área contraria. El problema vino cuando ElPozo Murcia aumentó el ritmo, dejando a los locales contra las cuerdas. David Álvarez, exfutbolista de Santa Coloma, hizo el segundo tanto, con un golazo por la escuadra, el cual no celebró. Los locales no pudieron hacer nada ante semejante puesta en escena de los murcianos.

Cuando restaban escasos dos minutos para la conclusión de los primeros 20 minutos, parecía que ElPozo Murcia se iba a marchar a vestuarios con una contundente ventaja en el luminoso. Lo que no sabían los murcianos era que Santa Coloma tenía un as bajo la manga. En un visto y no visto, el cuadro local logró igualar la contienda antes del descanso; primero fue Víctor Ramos, y después Povil se sumó al carro de goleadores.

El segundo tiempo dio comienzo, y las sensaciones eran que cualquiera de los dos equipos podía llevarse el duelo. Santa Coloma había saltado muy crecido, después de lograr dos goles, para empatar el encuentro, en apenas un minuto. ElPozo, por su parte, sabía que si seguía jugando igual de intenso que en los primeros compases, le resultaría muy fácil llevarse el triunfo.

El momento más dulce para el combinado murciano fue en el minuto 27, donde levantaron las manos para celebrar el gol de Gadeia, el cual les volvía a poner por delante en el marcador. El cierre brasileño tuvo dos oportunidades, idénticas, para encontrar portería. Dos acciones de falta, desde la frontal; la primera le estrelló en la barrera y la segunda la clavó en el fondo de las mallas.

Se consumieron los 40 minutos, y ElPozo Murcia logró llevarse el triunfo y sellar su tercera victoria consecutiva.