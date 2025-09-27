La Copa del Rey se le pone cuesta arriba a Los Garres

Mal resultado para Los Garres en el partido de ida de la fase previa de la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Mario Martínez cayó por 2-0 en su visita al Manises CF, en un encuentro marcado por las decisiones arbitrales y resuelto desde el punto de penalti.

El choque, muy igualado en su primera media hora, se rompió cuando el colegiado señaló la primera pena máxima a favor de los locales. El Manises no perdonó desde los once metros y se adelantó en el marcador, obligando a los murcianos a remar contracorriente.

Ya en la recta final, cuando Los Garres buscaba con más corazón que claridad un empate que les mantuviera cerca de la remontada, llegó el golpe definitivo. Un nuevo penalti en el minuto 90 significó el 2-0 y desató la euforia en la grada valenciana, dejando al cuadro verdiblanco contra las cuerdas.

Pese al duro desenlace, la eliminatoria sigue abierta. Los Garres confía en el empuje de Las Tejeras, donde el próximo sábado a las 18:00 horas se disputará la vuelta. Noventa minutos por delante para soñar con darle la vuelta al marcador y mantener vivo el sueño copero.