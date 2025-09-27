Caravaca dedica un cálido homenaje a Santi Olmo 'Fary'

La figura de Santi Olmo ‘Fary’ fue recordada y homenajeada en su Caravaca de la Cruz (Región de Murcia) natal en un partido que enfrentó este sábado 27 de septiembre a la Selección Veteranos AFE y a los Amigos de Santi, un combinado formado por futbolistas y ex futbolistas de los distintos clubes por los que pasó el homenajeado.

El Campo Municipal de Fútbol Antonio Martínez ‘El Morao’ congregó a unos 500 espectadores en una tarde muy especial, en la que los futbolistas de uno y otro equipo se unieron para rendir tributo a un compañero como Santi, fallecido en 2024 mientras trabajaba en la secretaría técnica del Real Zaragoza.

Cita solidaria

La cita tuvo carácter benéfico, pues la recaudación del encuentro, sumada a las aportaciones de la Fila Cero, se destinarán a la Escuela Deportiva Inclusiva de Caravaca de la Cruz, un programa que fomenta la práctica del deporte entre menores con discapacidad y necesidades educativas especiales.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, José Francisco García, y el concejal de Deportes, José Fernández. Al frente de la expedición de AFE estuvieron su presidente, David Aganzo; su secretario general, Diego Rivas; el vocal de la junta directiva Javi López; Fernando Zambrano, responsable del Departamento de Atención al Futbolista Veterano/a; y José María Movilla, responsable deportivo de las Escuelas de Fútbol AFE. Al mando de la Selección Veteranos AFE, José Antonio Camacho, vocal de la junta directiva de la Asociación, Pepe Carcelén y Carlos Domínguez en el banquillo

Antes de que arrancara el partido, tuvo lugar el protocolario intercambio de presentes, haciendo entrega AFE de diferentes placas conmemorativas. David Aganzo y José Antonio Camacho entregaron una al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, recogida por su alcalde, José Francisco García; Pepe Carcelén, Carlos DomínguezFernando Zambrano hicieron lo propio con la Escuela Deportiva InclusivaMistaVarela se la entregaron a los Amigos de Santi, recogida por Roberto Muñoz.

Por su parte, el alcalde hizo entrega a David Aganzo y José Antonio Camacho de una placa en nombre de Caravaca de la Cruz. No faltaron a este emotivo encuentro los familiares de Santi, quienes recibieron por parte de AFE, el Ayuntamiento y el equipo Amigos de Santi diferentes presentes.

En lo deportivo, el encuentro se disputó en un ambiente festivo, con unos 500 aficionados/as en el estadio. Un municipio volcado para rendir tributo a su vecino Santi Olmo, que disfrutó del juego y los goles de todos los protagonistas.

El equipo de AFE se impuso por 1-7 a los Amigos de Santi. Míchel Carrilero (3), Fernando Varela, Xavi TorresManuel Onwu y Cerdán, en propia meta, anotaron para la escuadra del sindicato. Cristian, de penalti, marcó para los Amigos de Santi.