El Caesa Cartagena saca nota en el estreno de la Liga ante el Fibwi Mallorca (72-70)

El Grupo Caesa Cartagena estrenó la Primera FEB con una demostración de intenciones frente al Fibwi Mallorca. Se trata, como aseguró, Félix Alonso de ganar como premisa básica, y así lo hizo, por 72-70. Pero también, como sentenció el entrenador leonés en la previa del partido, de dar espectáculo y motivos para que su afición vuelva a llenar el Palacio de los Deportes. Y así lo hizo durante la primera parte en la que llegó a dominar por 18 puntos y en la recuperación tras su bache en el cuarto definitivo.

El cuadro cartagenero perdió el hilo por momentos en el último cuarto, vapuleado especialmente por Aramburu, uno de los fichajes del recién ascendido equipo balear. El jugador español es un jornalero del baloncesto patrio. Deparó una magnífica impresión en el Palacio de los Deportes de Cartagena y fue él quien impulsó a su equipo que se situó a solo cuatro puntos 72-70 poco antes del final del último cuarto. El pabellón de la Avenida del Cantón evocó por momentos los malos presagios, la vuelta a las andadas. El equipo albinegro lleva dos temporadas en la segunda categoría del baloncesto nacional como un ser bipolar. Y el prólogo de la presente campaña estuvo en la misma línea. Pero una vuelta de tuerca con Faverani (12 puntos y doce rebotes), Svejcar (11 puntos y 1 asistencia) y una corta pero providencial ráfaga de Rivera abrió la brecha y disipó los nubarrones. A falta de escasos segundos para el final, el 72-70, zanjó la contienda. Su acierto en el tiro de dos, con veinte dianas en 36 lanzamientos, y la excelente manera en que movió el balón, con 9 asistencias, fueron sus mejores armas.

El cuadro local, que tiene en el pívot brasileño una de sus grandes bazas, basó en el exjugador del UCAM Murcia gran parte de su potencial ofensivo. El carioca y Svejcar revalidaron la buena impresión que han causado con la camiseta albinegra que estrenan esta temporada, no así Adrià Domenech. No acaba de imponer su ley el ala-pívot catalán. No estuvo acertado en el tiro y no exhibió la superioridad, la continuidad y la fluidez que demostró en momentos de la temporada pasada. Suokas e Idehen contaron con una participación importante en el encuentro. Los aprovechó mejor el pívot estadounidense que el alero finladés. Y Garuba reapareció con la camiseta cartagenera y lo hizo con seis puntos que espolearon a su conjunto hacia una victoria balsámica. En definitiva, el Grupo Caesa Cartagena sacó cabeza en el primer fogonazo de esta rara primera jornada de la Primera Federación, con su partido ante el recién ascendido, Fibwi Mallorca (72-70).