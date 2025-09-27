El Caesa Cartagena estrena el nuevo curso en el Palacio ante el Fibwi Palma

El Grupo Caesa Cartagena FC Cartagena Club Baloncesto, muy cambiado con relación a la campaña anterior -el entrenador Félix Alonso y nueve jugadores-, debuta hoy en la temporada 2025-2026, la segunda que afrontará en la Primera FEB, recibiendo al Fibwi Palma (19.00 horas) con el propósito de arrancar con buen pie la competición en la segunda categoría nacional.

El choque, en el Palacio de los Deportes de Cartagena, será la puesta en escena del conjunto entrenado por Alonso, sustituto en el banquillo de Jordi Juste después de una campaña exitosa, en la que el Cebé disputó la eliminatoria de cuartos de final por el ascenso a la Liga Endesa -cayó por 3-2 ante el Real Betis Baloncesto- y también las semifinales de la Copa de España -perdió por 101-79 contra el Silbö San Pablo Burgos-.

Alonso tiene a su disposición una plantilla en la que sólo se mantienen en ella el base Alberto Martín, capitán del equipo; el alero Sediq Garuba y el ala pívot Adrià Doménech. Se incorporaron nueve jugadores, entre los que destaca el veterano pívot Vítor Faverani, internacional brasileño y que, a sus 37 años, es el fichaje más rutilante del club.

Junto a ellos también estarán dos bases como el estadounidense Sebastian Thomas y el finlandés Teemu Suokas, el escolta checo Spencer Svejcar, los aleros Álex Harguindey y el dominicano Isaiah Rivera, el ala pívot Marc Roig y los pívots Robinson Idehen y el estadounidense Amari Kelly.