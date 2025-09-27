Arranca el sueño copero para Los Garres en Manises

El sistema de clasificación para jugar la fase previa de la Copa del Rey si eres un equipo que milita en el fútbol regional es extraño. Si además estás en Preferente Autonómica, ese camino es más complejo. Los Garres tienen hoy a las 18:00 en Manises el partido más importante de su historia, que puede provocar que en la siguiente ronda, si consigue superar esta eliminatoria, se dispute un encuentro inolvidable ante un Primera División.

Los Garres para llegar hasta aquí tuvieron que pasar primero por una decepción. El representante de la Preferente Autonómica en la Supercopa Territorial es el mejor clasificado en la liga regular que no consigue finalmente ascender en el play off. El cuadro verdiblanco fue eliminado por el Ciudad de Murcia, que precisamente entrenaba Mario Martínez, actual entrenador del cuadro de Las Tejeras. En la Supercopa estuvo muy bien y venció al Rincón de Seca en semifinales y al Mediterráneo en la final. Se ganó un puesto para estar hoy ante un partido que no olvidarán en la pedanía de la capital del Segura.

Este año el formato de la fase previa de la Copa del Rey ha cambiado. Hasta el curso pasado, esta eliminatoria se decidía a partido único, pero ahora se disputa a ida y vuelta. Los Garres tuvieron suerte en el sorteo, en el sentido de que jugarán el encuentro decisivo como local, pero el rival, eso sí, es de lo más complicado que les podía tocar. Había cinco opciones y, además del Manises, equipo de la provincia de Valencia, le podían tocar los dos representantes andaluces, el equipo ceutí o el melillense. A priori, los representantes de las ciudades autónomas son los que menor nivel tienen al jugar en una liga inferior, pero hasta que no se juega, nunca se sabe.

El Manises, rival de Los Garres, es un viejo conocido, ya que el año pasado fue el rival del Dolorense, equipo que representaba al fútbol regional en esta fase previa. Ese día en Cartagena se notó la diferencia de categoría entre ambos conjuntos y el cuadro valenciano fue muy superior. Ante el cuadro murciano se espera una eliminatoria más igualada entre dos equipos que sueñan con ascender a Tercera Federación en sus territoriales.

La vuelta será el próximo sábado, también a las 18:00, y el ganador se clasificará para la primera ronda de la Copa del Rey para jugar contra un equipo de Primera División, a excepción de los cuatro que disputan la Supercopa de España.