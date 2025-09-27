El Alhama ElPozo estrena el casillero de victorias

El Alhama ElPozo estrenó por fin el casillero de victorias tras ganar en el estadio de Las Gaunas al Dux Logroño por 2-4. Han tenido que pasar cinco jornadas para que llegara la primera alegría. Además fueron capaces de marcar cuatro goles en un solo partido tras haber marcado uno en todos los disputados. Con este resultado totalmente merecido, llega la tranquilidad al seno del club que preside Antonio García. El equipo riojano sí es de la liga de las azulonas. El último triunfo del Alhama ElPozo en Primera División se remonta a marzo del 2023, ante el Valencia.

El Alhama ElPozo volverá a jugar el próximo domingo a las doce ante el Deportivo de La Coruña, pero en Pinatar Arena al estar el estadio Artés Carrasco resembrado.

Las alhameñas salieron un poco dormidas en tierras riojanas. Las locales se volcaron desde el pitido inicial, sometiendo a su rival hasta que en el minuto diecisiete lograron adelantarse en el marcador. Lo estaban mereciendo. Falta sobre al área visitante y Asenjo, se anticipa a su par y de cabeza bate a Elena. Otra vez a remar contra corriente. Unos minutos antes, también Asenjo estrelló en la madera un fuerte chut.

A medida que pasaban los minutos, el equipo alhameño se fue haciendo con las riendas del partido. Empezó a tener más el balón, disponiendo de un par de ocasiones claras para empatar.

La igualada y remontada llegó en el tramo final del primer tiempo. Cuando restaban dos minutos para el descanso llegó el empate. Falta en contra de las riojanas, disparó Yiyi al palo, se produjeron varios rechaces hasta que Belén logra introducir el cuero en la meta de Miralles. En esa acción, el Dux Logroño se quedó con diez jugadores al ver la segunda amarilla, Amón, autora de la falta.

A las locales no le sentó nada bien el empate y bajaron la guardia. Lo aprovechó el Alhama El Pozo quien en el descuento, volteó el marcador. Centro desde la derecha de Belén y Yiyi de cabeza, pone por delante a su equipo.

Con ventaja en el marcador y subidón de adrenalina, se llegó al término del primer tiempo con final inesperado.

Las locales sabedoras que tenían que afrontar el segundo tiempo en inferioridad numérica, salieron muy eléctricas. Las alhameñas daban la impresión de que no sabían jugar contra diez.

El Dux Logroño solicitó hasta dos revisiones de Var que no dieron su fruto.

Sin embargo, el cuadro Vinotinto empató a los sesenta y nueve minutos. Otro balón parado mal defendido.

Falta lateral que cabecea Partido. Muy mal la defensa alhameña en las faltas y corners en contra.

Reaccionó el Alhama ElPozo que se volvió a adelantar en el minuto setenta. La madrileña Yiyi, sacó un gran disparo desde la frontal del área local, logrando el tercero de su equipo, segundo de su cuenta particular.

Ese gol sentó como un mazazo a las locales que bajaron algo la guardia lo que aprovechó el Alhama para marcar el cuarto. Balón sin dueño dentro del área riojana y Raquel Pinel hizo el cuarto.El corner lo botó la canaria Astrid.