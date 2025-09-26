Tagliamento, baja en el Hozono Jairis tras ser operada

El Hozono Global Jairis afrontará este fin de semana la Supercopa Femenina Endesa con la sensible baja de la alero italiana Marzia Tagliamento, quien ayer fue operada de una lesión en la mano derecha.

El conjunto de Alcantarilla disputará el torneo que abrirá la temporada 2025-2026 en la máxima categoría del baloncesto femenino español y que se celebrará en el Palacio de los Deportes de Huesca.

Las de Bernat Canut se medirán al Casademont Zaragoza en la segunda semifinal este sábado a las ocho de la tarde después de que el Valencia Basket, vigente campeón, y el Perfumerías Avenida de Salamanca se hayan enfrentado en la primera.

Las jugadoras del Hozono Global Jairis posando en el campo de golf / Iván Urquízar

El Jairis, que ya disputó el pasado año este torneo que entonces tuvo lugar en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, no podrá contar con Tagliamento después de que la internacional transalpina pasara por el quirófano para ser intervenida de la fractura espiroidea del cuarto metacarpiano de su mano diestra. Esta operación tendrá un largo tiempo de baja a la alero de 29 años y 1,82 metros, llegada este último verano al club procedente del RMB Brixia Basket, con el que fue la máxima anotadora nacional de la Serie A1 con el logrando 17,6 puntos, además de 6,3 rebotes y 3 asistencias por encuentro. Se prevé que la entidad presidida por Salvador Costa fiche a otra jugadora que cubra la vacante que deja la de Brindisi ante el inminente inicio de la Liga.

El técnico alcantarillero afirmó sobre la participación en la Supercopa que «estamos en un periodo de adaptación, de conocimiento entre las jugadoras y del staff técnico. Estamos en el camino que queremos, bajando la carga física para intentar llegar a la cita con las piernas frescas y que el equipo ya sea reconocible en lo que queremos», para añadir sobre el rival que «llegan con más rodaje que nosotras -han disputado una eliminatoria para entrar en la Euroliga-, pero vamos con ganas de hacer un buen partido y competirles».