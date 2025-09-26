La Siyasa Gran Trail quiere ser sede del Nacional en 2026

La cuarta edición de Siyasa Gran Trail By Trangoworld, prueba de montaña que se disputará el próximo sábado 11 de octubre, fue presentada en Aureo Natura de Abarán. La cita del club DemonioSGT transcurrirá por Abarán, Blanca, Cieza, Ojós, Ricote y Ulea, y cuenta con la colaboración de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, que trabajará junto con la organización para que en 2026 sea la sede del Campeonato de España de Trail Running.

Todas las imágenes de la Siyasa Gran Trail de Cieza (Parte 3) / José Bermúdez

A las seis de la mañana dará comienzo la carrera de mayor distancia, la Siyasa Gran Trail, sobre una distancia de 65 kilómetros con inicio en la Casa del Cura de Ulea y final en Cieza, donde estará la meta de todas las pruebas. Por su parte, el Maratón Siyasa Trail arrancará a las ocho desde la Iglesia de San Sebastián, en Ricote. En Abarán, junto a la Plaza de Toros, tendrá lugar a las 10:10 el inicio de la Media Maratón Siyasa, sobre 25 kilómetros, arrancando desde el mismo lugar la Promo Siyasa Trail, de 15 kilómetros a partir de las 10:40, dando asimismo la opción de participar en la modalidad de marcha senderista no competitiva (10:30). Y en La Era de Cieza arrancarán y culminarán las pruebas de la Liga de Jóvenes Trail FAMU sobre 6 y 8 kilómetros, a partir de las 12:00.

Juanma Abellán, organizador de la cita, también anunció la puesta en marcha de un programa especial para que participen gratuitamente aquellas personas que tengan en su entorno a alguien que esté lidiando con problemas de salud mental o situación de desempleo y que, además, se destinará un euro de cada uno de los dorsales de la prueba con más inscritos a la asociación Ascopas de Cieza.