Carreras populares
La Siyasa Gran Trail quiere ser sede del Nacional en 2026
La prueba que recorre el Valle de Ricote con final en Cieza se disputará el sábado 11 de octubre
La cuarta edición de Siyasa Gran Trail By Trangoworld, prueba de montaña que se disputará el próximo sábado 11 de octubre, fue presentada en Aureo Natura de Abarán. La cita del club DemonioSGT transcurrirá por Abarán, Blanca, Cieza, Ojós, Ricote y Ulea, y cuenta con la colaboración de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, que trabajará junto con la organización para que en 2026 sea la sede del Campeonato de España de Trail Running.
A las seis de la mañana dará comienzo la carrera de mayor distancia, la Siyasa Gran Trail, sobre una distancia de 65 kilómetros con inicio en la Casa del Cura de Ulea y final en Cieza, donde estará la meta de todas las pruebas. Por su parte, el Maratón Siyasa Trail arrancará a las ocho desde la Iglesia de San Sebastián, en Ricote. En Abarán, junto a la Plaza de Toros, tendrá lugar a las 10:10 el inicio de la Media Maratón Siyasa, sobre 25 kilómetros, arrancando desde el mismo lugar la Promo Siyasa Trail, de 15 kilómetros a partir de las 10:40, dando asimismo la opción de participar en la modalidad de marcha senderista no competitiva (10:30). Y en La Era de Cieza arrancarán y culminarán las pruebas de la Liga de Jóvenes Trail FAMU sobre 6 y 8 kilómetros, a partir de las 12:00.
Juanma Abellán, organizador de la cita, también anunció la puesta en marcha de un programa especial para que participen gratuitamente aquellas personas que tengan en su entorno a alguien que esté lidiando con problemas de salud mental o situación de desempleo y que, además, se destinará un euro de cada uno de los dorsales de la prueba con más inscritos a la asociación Ascopas de Cieza.
- Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Este es el mejor restaurante de Murcia para probar el guiso más típico del otoño: olla gitana
- Educación revisará el modelo de oposiciones para reducir las incidencias
- Harán diques en El Valle para reducir los arrastres al Mar Menor
- Héctor Pérez, una solución inesperada en el Real Murcia
- Sabadell-FC Cartagena: aplazado por una granizada
- Un circo más propio de una película Disney que de la antigua Roma