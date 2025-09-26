El Real Murcia se corrige a sí mismo ante el Supremo

Cuando el Real Murcia acudió al Supremo como última bala para intentar ganar la batalla a Mauricio García de la Vega, Felipe Moreno todavía se sentaba en el palco del estadio Municipal de Butarque. Y cuando el alto tribunal decidió en abril de 2023 admitir a trámite el recurso de casación del club grana, el cordobés apenas llevaba un mes en Nueva Condomina.

Se beneficiaba en aquel momento el ahora presidente murcianista del trabajo del anterior equipo jurídico de la entidad, encabezado por Antonio Rubio. Sin embargo, Antonio Rubio no fue premiado por su éxito -pocos confiaban entonces en que el Supremo aceptase revisar el caso-. Es más a Antonio Rubio le abrieron la puerta de salida sin pagarle ni un euro por los servicios prestados.

Confió Felipe Moreno el caso a su abogado de cabecera, Higinio Pérez, y justo en el momento decisivo, como ocurriera hace unos meses con la batalla judicial por el Plan de Reestructuración, el Real Murcia ha dado un paso en falso que le puede meter en un buen lío.

Pese a los argumentos presentados inicialmente por la defensa grana y que llevaron al Supremo a decidir revisar la sentencia que anulaba la ampliación de capital de 2018 y que daba la razón a Mauricio García de la Vega; en junio de este mismo año el Real Murcia prefería poner sobre la mesa del alto tribunal una nueva línea de argumentación, línea basada en el Plan de Reestructuración y la Operación Acordeón homologada por el Juzgado de lo Mercantil.

Considerando que su plan era perfecto y llegando a afirmar que sería copiado por muchas empresas, el abogado grana presentaba un escrito el 23 de junio de 2025 informando detalladamente ese Plan y «considerando fundamental» para el caso a estudiar por el Supremo esa Operación Acordeón que dejaba a cero a todos los accionistas, entre ellos a García de la Vega.

No pudo ser más inoportuno el movimiento dado desde Nueva Condomina, y es que solo un par de semanas después, la Audiencia Provincial tumbaba tanto el Plan de Reestructuración como la Operación Acordeón, un varapalo que iba más allá de lo que se jugaba el club económicamente, un varapalo que también llegaba al Supremo, donde la estrategia de defensa del Real Murcia quedaba a contrapié, con una línea de argumentación ya inservible.

No dudó en aprovechar la otra parte la sentencia de la Audiencia Provincial. Comunicado a las partes que el Supremo se reuniría el 10 de septiembre para tomar una decisión, justo en los días previos los abogados de Mauricio García de la Vega decidían informar de la anulación del Plan de Reestructuración y de la Operación Acordeón. Era el mismo 10 de septiembre cuando el tribunal daba traslado al Real Murcia de esa novedad, permitiéndole realizar las alegaciones pertinentes.

Reconoce la nulidad

Y en esas alegaciones es donde el Real Murcia se ha visto obligado a rectificarse a sí mismo. Si en junio 2025 defendía ante el Supremo que con la Operación Acordeón Mauricio García de la Vega ya no tenía nada que reclamar; en septiembre de 2025 no le queda otra que reconocer «la nulidad» del citado proceso, lo que hace «desaparecer la posibilidad de carencia sobrevenida del objeto, que sí se podía dar en el momento de presentación del citado escrito con motivo del proceso de reestructuración ahora archivado».

¿Y ahora qué?

Reconocido el fiasco con la Operación Acordeón, al Real Murcia no le queda otra que dar un nuevo volantazo a su defensa, recurriendo otra vez a la mayoría de argumentos incluidos en el recurso de casación presentado en 2021.

Uno de esos argumentos defiende que el TAS, que desde un primer momento dio la razón a García de la Vega, debería estar supervisado por un tribunal de justicia, considerando además que esa resolución no debería afectar al Real Murcia, ya que el conflicto fue entre Raúl Moro y De la Vega. Por otro lado, se insiste en la necesidad de la ampliación de capital llevada en 2018 dados los graves problemas económicos de la entidad murcianista.

Por último, los abogados del club aprovechan la sentencia que tumba el Plan de Reestructuración para recordar que en ese texto los magistrados de la Audiencia Provincial niegan a García de la Vega la condición de socio-acreedor. También se insiste en que el mexicano no impugnó en ningún momento la junta de accionistas en la que se aprueba el Plan.

Otra Operación Acordeón de camino

Encajado el varapalo de la Audiencia Provincial respecto al Plan de Reestructuración, el Real Murcia apenas necesitó un mes para informar al juzgado de que iba a comenzar de nuevo ese proceso concursal, negociando la quita con los acreedores. De este movimiento también informan los abogados granas en su escrito al Supremo, donde además se confirma que en ese nuevo Plan se incluirá otra Operación Acordeón «que deje el capital social, vigente hasta el momento, a cero, para, de manera simultánea, proceder a ampliar capital».