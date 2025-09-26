Pendientes del tobillo de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz vivió un accidentado partido en su debut en el ATP de Tokio en el que participa por primera vez. El murciano sufrió una torcedura de tobillo en el primer set de su duelo contra Sebas Báez que hizo encender todas las alarmas. Tras recibir atención médica, Carlitos pudo continuar y llevarse la victoria por 6-4 y 6-2, pero su estado ha obligado a su equipo a trabajar con precaución.

Con vistas a un exigente final de temporada, Alcaraz no quiere arriesgar y según informó ‘Marca’, este viernes se tomó un día de descanso, anulando el entrenamiento previsto para poder recuperarse de forma correcta. Su continuidad en Tokio, con la Copa Davis y las Nitto ATP Finals en el horizonte, es por el momento una incógnita.

De cualquier manera, las sensanciones tras el partido contra Báez fueron buenas, aunque el tenista de El Palmar reconoció que se había asustado al sentir el dolor en el tobillo. «También tuve miedo, no voy a mentir. Cuando hice el movimiento con el tobillo, estaba preocupado porque al principio no me sentía bien. Estoy feliz de haber podido seguir jugando después de eso, jugar un buen tenis y terminar el partido de manera bastante decente, bastante buena», afirmó el murciano que tuvo que acabar el partido contra Báez con una venda compresora.

A las 10.30 ante Zizou Bergs

La incógnita quedará despejada este mismo sábado, y es que el tenista murciano afrontará los octavos de final del torneo nipón contra el belga Zizou Bergs, número 45 del ranking ATP. Un encuentro que está programado para el último turno de este sábado -no antes de las 10.30 horas- en la pista central del Ariake Colosseum, lo que deja al murciano cierto margen para recuperarse.

En caso de acceder a la siguiente ronda, Alcaraz medirá sus fuerzas ante el vencedor del cruce entre Nakashima y Fucsovics en cuartos de final, mientras que Casper Ruud se postula como su rival más probable en semifinales.