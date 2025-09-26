Joseba Etxeberria: “Estamos centrados en mejorar la contundencia defensiva y la eficacia ofensiva”

El Real Murcia afronta este domingo a las 18:15 en el Nuevo Mirador de Algeciras un nuevo examen liguero. Joseba Etxeberria, técnico grana, analizó en rueda de prensa la previa de un encuentro que calificó de “complicado, como todos en esta categoría”, subrayando que el equipo trabaja en dos aspectos clave: “la contundencia defensiva y la eficacia ofensiva”.

Preguntado por las molestias de Álvaro Bustos, Etxeberria reconoció que “es la única duda que tenemos”, y que su evolución se evaluará tras las dos sesiones previas al partido. Sobre el elevado número de lesionados, aclaró que “de las cuatro bajas, tres son de rodilla; si fueran todas musculares, nos preocuparía más, pero estamos tranquilos. Veo a la gente trabajando muy bien y la dinámica cambiará”.

En cuanto al centro del campo, explicó que Antonio David ya está disponible, aunque necesita “acumular carga y partidos” tras su problema médico; que Moyita ha regresado poco a poco tras su lesión; y que el holandés Schalk seguirá de baja por molestias en el aductor.

Joseba Etxeberria, entrenador grana, ayer en la zona técnica. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

Tras dos empates consecutivos, el técnico vasco reconoció la urgencia de sumar de tres: “Ese punto de necesidad de victoria que tenemos es un buen punto de partida. Nos obliga a estar en nuestro mejor nivel, con concentración y mentalizados en hacer un buen partido”.

Respecto a los nervios en el entorno tras el inicio irregular, fue comprensivo: “Es normal cuando no ganas; el Murcia tiene mucha exigencia. Pero el punto de partida es ventajoso: hemos generado más ocasiones que el rival en todos los partidos. Ahora falta certificarlo con eficacia”.

Cuestionado por la falta de gol, Etxeberria descartó que sea un problema estructural: “Son dinámicas y rachas. Delanteros con gol tenemos y varios, así que estoy tranquilo”. También defendió su apuesta por la presión alta pese a los riesgos: “Nos permite robar cerca del área rival y generar ocasiones. Nos está faltando finalizar, pero es cuestión de tiempo”.

Sobre el Algeciras, al que vio en directo en el Rico Pérez, avisó de que “es un equipo muy competitivo, con peligro por fuera. Habrá que hacer muchas cosas bien para ganar allí”.

Por último, preguntado por la posibilidad de que el club cuente con una Ciudad Deportiva en Murcia, fue claro: “Sería importante para el club y para la ciudad. La clave está en retener el talento, porque en Murcia lo hay. Una instalación de garantías facilitaría ese objetivo”.