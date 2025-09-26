Javi Rey: "Es un partido de dificultad extrema"

El Cartagena viaja mañana a Sanlúcar de Barrameda para medirse el domingo al Atlético Sanluqueño en El Palmar a las 12:00. En la previa, el entrenador albinegro, Javi Rey, compareció ante los medios y dejó claro que espera un choque “de máxima exigencia”, en el que sus jugadores deberán estar “con los cinco sentidos”.

Esta semana está marcada por la acumulación de partidos; el técnico reconoció que no ha sido fácil: “La verdad es que mucho trabajo, una semana compleja en cuanto a la carga de partidos. Tres partidos en una semana, pues en estas categorías no estamos acostumbrados. Pero bueno, durmiendo poco, trabajando mucho, multiplicando los esfuerzos todos los miembros del cuerpo técnico. Los futbolistas exactamente lo mismo, para preparar lo mejor posible el partido del domingo en Sanlúcar”.

Sobre el Atlético Sanluqueño, Javi Rey subrayó su capacidad competitiva y la dificultad añadida de jugar en su estadio: “Es un equipo que sobre todo compite muy bien, ya lo demostró. En Tarragona hace un auténtico partidazo, gana 1-3 de manera justa. En casa, contra el Sabadell, va 0-2 abajo y es capaz de empatarlo incluso con opciones de ganar. El otro día con el Teruel, gol en contra al segundo 10 y lo empatan en el 80, también con opciones de ganarlo. Es un equipo que te plantea un partido de ritmo muy alto, que te aprieta, que te somete. Es un campo en el cual las cosas pasan un segundo más rápido; la gente desde fuera aprieta mucho. Por eso digo que es un partido de dificultad extrema”, explicó.

Respecto al estado físico de sus jugadores, el preparador informó de algunos contratiempos: “Tenemos la molestia de Nacho Sánchez, que tiene un golpe en la zona del abductor, pero esperemos que esté disponible. De los lesionados, Fran Vélez y Chuca, hasta el entrenamiento de mañana no vamos a saber si pueden viajar o no. El resto está disponible. Priorizamos mucho entre ayer y hoy el descanso y la recuperación. Los que están sanos, los que están disponibles, están al 100% y vamos a sacar un once de garantías el domingo en Sanlúcar, 100% seguro”.

Uno de los temas que más interés generó fue el buen momento anímico del vestuario y la recuperación del vínculo con la afición, algo impensable hace meses: “Estamos bien, estamos contentos, estamos felices, pero tampoco con una felicidad extrema ni exagerada. Al final es nuestro trabajo. Lo más importante, sobre todo de la situación de la que veníamos de la temporada anterior, es recuperar el factor afición. Eso para nosotros es un objetivo prioritario más que los resultados, aunque sí que van de la mano. Buenos resultados y buenas imágenes del equipo están ayudando a que la afición del Cartagena dé un paso al frente. Ves que ese trabajo está teniendo recompensa, ya no solo a nivel de puntuación, sino de reconocimiento social, de esa masa social que tiene el Cartagena, y eso nos llena de satisfacción y orgullo”, reconoció el técnico gallego.

Javi Rey, en el último entrenamiento antes de viajar a Sabadell / Prensa FC Cartagena

Rey también valoró el empate sin goles en Sabadell, en un partido extraño por la reanudación tras la suspensión: “El punto hay que valorarlo de manera muy positiva. El viaje, llegar allí, juegas 5 minutos, te vas al descanso… fue raro. Pero ante un buen rival como el Sabadell, que es otro de los equipos invictos, hay que valorar ese empate. Ahora, pensando en Sanlúcar, tendremos que volver a tirar de jugadores con menos minutos, que estén en mejores condiciones y que nos ayuden al plan de partido. Le daremos una vuelta a la alineación, pero siempre pensando en el beneficio del colectivo”.

El entrenador defendió la posibilidad de repetir la fórmula de jugar con dos delanteros, como ya probó en Sabadell con Ortuño y Chiqui: “Queríamos la figura de dos puntas porque sabíamos que el Sabadell nos apretaba mucho y no éramos capaces de llevar a cabo nuestro juego. Tener a Ortuño y Chiqui fijando a los centrales nos daba esa opción. Tenemos jugadores para hacer doble punta, perfiles distintos de delanteros, incluso la opción de Kevin por dentro. Eso nos da riqueza táctica”.

Para finalizar, Javi Rey insistió en la dificultad de jugar en Sanlúcar y dio algunas pistas del plan de partido: “El Sanluqueño es un equipo que te somete mucho, que engancha mucho con la afición y que te aprieta en la pérdida. Te hace mucho juego directo, muchas situaciones de centro lateral, y te transmite esa sensación de agobio. Ese tramo de partido en el que te somete, que haya situaciones de área, balones largos, tenemos que saber pasarlo y convivir con esa situación de estrés”, concluyó.