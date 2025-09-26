La FIBA Europa Cup, el consuelo para un UCAM Murcia que tropieza en idéntica piedra

El UCAM Murcia CB no estará la próxima temporada en la Basketball Champions League, la competición europea a la que estaba ‘abonado’ en los últimos tiempos. La derrota ante el Elan Chalon en la final de la fase previa de Bulgaria provoca que tenga que recurrir a la FIBA Europa Cup para seguir jugando a nivel continental. Y todo ello porque tropezó contra una piedra idéntica a la que le echó de la BCL el curso pasado en el Top 16. Porque el conjunto francés le aplicó el mismo antídoto que utilizó hace unos meses el ERA Nymburk checo: defensa agresiva, rápidas transiciones aprovechando la versatilidad de sus pívots y efectividad en el tiro exterior. No supo, por tercera vez este año, el conjunto de Sito Alonso jugarle a un rival de ese perfil. El naufragio fue generalizado. Solo se salvó Emanuel Cate, el segundo cinco en la rotación. Y si el rumano tiene que tirar el equipo porque el resto no están a la altura, es prácticamente imposible superar un examen de la altura que tuvieron los universitarios en la despedida de la previa.

Premios económicos bajos

Por tanto, el UCAM, como le ocurrió a otros equipos de ACB en las últimas temporadas que se quedaron en la fase previa -Obradoiro, Río Breogán y Andorra-, irá a la segunda competición de la FIBA, que no tiene los premios económicos de la primera. El club solo tiene que realizar un depósito de 10.000 euros para entrar en la competición, pero la recompensa económica se disminuye ostensiblemente. Según las normas de la Eurocup, los ingresos netos que obtengan los organizadores se distribuirán de la siguiente manera: un 32 % a repartir entre los equipos que participen en la temporada regular; un 1% para los que accedan a la segunda ronda; un 2% para los perdedores de cuartos de final; un 3% para los que caigan en semifinales; un 6% para el subcampeón; y un 15% para el ganador.

Estreno en casa el 15 de octubre

Los encuentro se suelen disputar los miércoles, pero existe flexibilidad para que también se puedan jugar los martes o los jueves. Cuarenta equipos se distribuirán en diez grupos de cuatro cada uno. El UCAM estará en el A y debutará el 15 de octubre en el Palacio de los Deportes ante el Rilski Sportist de Samokov, la ciudad búlgara donde se ha celebrado la fase previa. Otro de los rivales también se conoce ya, el Start Lublin polaco al que precisamente derrotó en el primer partido de la ronda previa. Falta un tercero por definir aún.

Emanuel Cate, pívot del UCAM Murcia, durante la fase previa de la Champions League. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

El campeón y los seis mejores segundos

A la segunda ronda accederán dieciséis equipos, los diez ganadores de cada grupo y los seis mejores segundos. Se distribuirán en cuatro grupos de cuatro conjuntos cada uno, accediendo a cuartos de final los dos mejores. Los campeones de grupo se emparejarán con los segundos, teniendo los primeros la ventaja de disputar el partido de vuelta en su pista. En estos duelos se tienen en cuenta los puntos de diferencia alcanzados en cada choque, el mismo formato que se emplea en las semifinales y en la final.

Las fechas

La primera fase se disputará entre octubre (días 15, 22 y 29) y noviembre (5, 12 y 19). La segunda ronda comenzará en diciembre (10 y 17), continuará en enero (14 y 21) y concluirá en febrero (4 y 11). Los cuartos de final están programados para el 11 y 18 de marzo; las semifinales, el 1 y 8 de abril; y la final, el 22 y el 29 de abril. En total, el equipo que llegue hasta la final disputará 18 encuentros.

Cambios en las plantillas

Los equipos deben contar con cinco cupos cada uno, como ocurre en la Basketball Champions League. Hasta el 31 de diciembre de este año, los clubes podrán añadir o sustituir hasta tres jugadores. Posteriormente, desde el 1 de enero hasta el 9 de marzo se permitirán otras dos. Después de esa última fecha ya no se admitirán cambios.

Equipos ya clasificados

A falta de que se confirme un equipo del grupo donde estará el UCAM Murcia así como otros de las fases previas que se están disputando, en la competición hay clubes de todo el continente. Hasta el momento están confirmados los siguientes: Absheron Lions, Petrolina y Neftchi (Azerbaián), Aliaga Petkim Spor (Turquía), Anorthosis Famagusta y Keravnos (Chipre), Anwil Wloclaweb, Start Lublin y Energa Trefl Sopot (Polonia), Lowen Braunschweig, Rostock Seawolves y Rasta (Alemania), BC Balckan y Rilski Sportist (Bulgaria), BC Bashkimi (Kosovo), BC Dnipro (Ucrania), BC Kalev/Cramo y Tartu Ulikool (Estonia), BC Kutaisi 2010 (Georgia), BC Prievidza (Eslovaquia), BC Trepca (Kosovo), Cedevita Junior y KK Cibona (Croacia), Valcea 1924, CSU Raiffeisen Oradea y Corona Brasov (Rumanía), Dinamo Sassari y Pallacanestro Reggiana (Italia), Falco Vulcano (Hungría), Porto y Sporting (Portugal), Dijon (Francia), Kangoeroes Mechelen y Giants Antwerp (Bélgica), Bosna Telecom (Bosnia), KK Pelister (Macedonia), PAOK Mateco y Peristeri (Grecia), Pumpa Brno (Chequia) y los españoles Casademont Zaragoza y Surne Bilbao, que defiende el título logrado en 2025. Durante el curso, el UCAM se podría reencontrar con varios exjugadores, entre ellos Troy Caupain y Kevin Tumba.

Día clave por Kaiser Gates

La expedición del UCAM regresó ayer a Murcia y hoy será sometido a examen médico el ala pívot Kaiser Gates, quien se lesionó durante un entrenamiento en Bulgaria. Todo hace indicar que el jugador estará varios meses de baja, por lo que el club ya se está moviendo para buscarle un sustituto ante el inminente inicio de la temporada -domingo 5 de octubre, en el Palacio, ante el Andorra-. Además de Gates, también está lesionado Rubén López de la Torre, otro jugador de la misma posición, por lo que ahora mismo el único ‘4’ disponible para Sito Alonso es Toni Nakic.