Bezzecchi, Dixon y Muñoz comandan las prácticas oficiales en sus categorías

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el británico Jake Dixon (Kalex) y el español David Muñoz (KTM) han comandado las prácticas oficiales de sus respectivas categorías en la primera jornada del Gran Premio de Japón de motociclismo que se ha disputado en el circuito 'Mobility Resort Motegi'.

Marco Bezzecchi marcó un mejor tiempo de 1:43.193, que se quedó a milésimas de segundo del récord absoluto del circuito, que ostenta el español Pedro Acosta (KTM RC 16) desde 2024 en 1:43.018, quien acabó en la segunda posición, después de sufrir también una caída, con el líder del mundial Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) en el tercer puesto.

Quien no estuvo demasiado acertado fue el segundo clasificado del campeonato, el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), quien además de sufrir una caída, se quedó fuera, por primera vez en lo que va de temporada, de la segunda clasificación directa.

En su último intento Alex Márquez tuvo que abortar la vuelta al fallar ya en el primer parcial, lo que le obligará a pasar por la primera clasificación, en tanto que el mejor tiempo fue para Marco Bezzecchi, por delante de Pedro Acosta, Marc Márquez, Joan Mir, Fabio di Giannantonio, Luca Marini, 'Pecco' Bagnaia, Fabio Quartararo, Raúl Fernández y Johann Zarco, que fueron quienes entraron en la segunda clasificación directa.

El británico Jake Dixon (Boscoscuro) ha dominado con autoridad la categoría de Moto2, además de establecer un nuevo récord absoluto de la categoría con un tiempo de 1:48.679, con el que batió el registro que él mismo había establecido por la mañana con 1:49.067.

Dixon acabó siendo el más rápido de la categoría, a pesar de los esfuerzos de sus rivales por superarlo con ese nuevo récord de vuelta rápida, que sentenció su primera posición de manera muy clara, por delante de Ayumu Sasaki, Izan Guevara (Boscoscuro) y el líder del campeonato, el también español Manuel González (Kalex).

Con una plaza en la segunda clasificación directa también acabaron Tony Arbolino (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex), Joe Roberts (Kalex), Diogo Moreira, Zonta Van den Goorbergh, Collin Veijer (Kalex), Celestino Vietti (Boscoscuro), Daniel Muñoz (Kalex), Iván Ortolá (Boscoscuro) y Albert Arenas (Kalex).

El español David Muñoz (KTM) fue el encargado de marcar el camino a todos sus rivales en la práctica oficial de Moto3, tras el rebufo de la moto del líder del campeonato, el también español José Antonio Rueda (KTM), con un mejor tiempo de 1:55.234.

David Muñoz supo aprovechar el rebufo de la moto de Rueda para acceder al liderato de la categoría, con el líder del mundial segundo, sin que ninguno de sus rivales pudiese batir su registro, por lo que acabó como el más rápido de la jornada de Moto3, por delante de José Antonio Rueda, y con Ryusei Yamanaka, que pudo terminar la sesión tercero a pesar de la caída que sufrió.

Con ellos en la segunda clasificación, también entraron Ángel Piqueras (KTM), David Almansa, Valentín Perrone (KTM), Adrián Fernández, Joel Kelso (KTM), Taiyo Furusato (Honda), Guido Pini (KTM), Matteo Bertelle (KTM), Luca Lunetta (Honda), Máximo Quiles y Dennis Foggia (KTM).