Avanzar sobre seguro, objetivo del Caesa Cartagena

Si hubiese que ponerle banda sonora al mercado de fichajes del Caesa Cartagena, uno de los primeros hit que sonaría sería Cowboys de la A-3, de Arde Bogotá. El grupo cartagenero escribió el tema en referencia a la autopista del Este. Y es que la ruta entre la ciudad portuaria y el resto de latitudes nunca había estado tan concurrida como este año. El club albinegro ha encontrado en Félix Alonso un pilar sobre el que repetir éxitos pasados.

No consiguió el ascenso con Obradoiro, pero el leonés conserva el estatus logrado después de mostrar su personalidad y filosofía de juego en Galicia: solidaridad, unión de grupo, velocidad, dinamismo, uso del pase y de la línea de tres puntos… Con esa idea, el club albinegro ha acometido una serie de renovaciones y fichajes que no lo ponen, a priori, en el grupo de cabeza de la Primera FEB que comienza mañana sábado con la visita al Palacio de los Deportes de Cartagena del recién ascendido Fibwi Palma (19:00 horas, LaLiga+), pero que de conseguir un buen ensamblaje bien podría volver a colarse en puestos de play off.

Félix Alonso (izquierda), en la sede del patrocinador. | / CAESA FC CARTAGENA

Solo tres renovaciones

La dirección deportiva del Grupo Caesa Cartagena, encabezada por Pepe García, ha tenido claras las decisiones a tomar para mejorar su plantilla y pasar lo menos apuros posibles. En primer lugar, ha renovado a tres jugadores de la temporada pasada. Alberto Martín fue uno de los mejores bases del año, con una gran claridad de ideas e implicación en defensa. Continúa también el escolta madrileño, Sediq Garuba, versátil para hacer las posiciones de 2-3, buen defensor y excelente penetrador. Por su parte, Adriá Domenech seguirá siendo uno de los referentes dentro y fuera de la pista. Libertad total para el catalán que volverá a ser el generador principal de juego desde la posición de ala-pívot.

El resto, hasta ocho jugadores, son nuevos. Escasas caras conocidas y muchas novedades. Una plantilla nueva que ha modificado radicalmente el esqueleto de un Cartagena que cerró la pasada fase regular en séptima posición con un balance de 18-16 y con muchas turbulencias, como es costumbre en la ciudad portuaria. Una urbe que vivió un sueño en los playoffs de ascenso a la Liga Endesa.

Para empezar, el técnico leonés contará con un backcourt que asegura un alto ritmo de juego y anotación, Sebastian Thomas. Mientras, Alberto Martín formará una pareja de bases sólida, poco dada a cometer errores, y con buena presencia física. El pequeño director de juego madrileño jugará, como siempre ha hecho, con creatividad y desparpajo. Por su parte, el estadounidense será el generador principal desde la posición de uno.

También ejercerá de generador en situaciones de 1x1 y 2x2 un Garuba que firmó una notable campaña sobre el parqué del Palacio de los Deportes. Teemu Suokas cumplirá su primera temporada en España. La afición cartagenera ya sabe que el de Helsinki será vital dado su acierto desde 6,75.

Isaiah Rivera, Spencer Svejcar y Álex Harguindey sacarán su fusil en las alas y se aprovecharán de los sistemas que Alonso siempre tiene preparados para sus tiradores. Pese a no disponer de un cuatro netamente abierto, el equipo portuario dispone de varios jugadores interiores capaces de salirse a la línea de 6,75 y anotar desde la distancia con porcentajes aceptables. El rendimiento de Marc Martí ha ido a menos en las últimas campañas. Pese a todo, su experiencia, dureza y compromiso lo convierten en un jugador importante que tiene el respeto de la liga.

Idehen y Kelly pondrán el físico para defender la pintura, asegurar el rebote y correr rápidas transiciones. Nacido en Long Island, Kelly es un ala-pívot que ya ha mostrado un buen nivel en su recorrido por diversas ligas estadounidenses. Su tiro de 3 y velocidad en transiciones así como su versatilidad ofensiva encajan perfectamente en los sistemas de Alonso. Lo mismo se puede decir de Idehen, un jugador potente y con gran nivel de actividad que cumple con el perfil tan necesario de protector de aro. Por último, Vitor Faverani hará su clásico juego. El elegante pívot brasileño no rehuye el contacto en las inmediaciones de la canasta pero se encuentra más cómodo para lucir muñeca desde la media distancia.

Y nadie mejor para llevar el timón que Félix Alonso. Su fichaje fue muy aplaudido por la afición. El técnico leonés ha sido el elegido para esta nueva andadura. Su contrato es una muestra de que la dirección sabe que los proyectos en LEB requieren continuidad y confianza. Con experiencia en Primera FEB con el Obradoiro y en el extranjero, el entrenador cuenta con un gran caché en la categoría.

El Caesa ha querido incorporar su estilo al recetario de la plantilla más compensada que la temporada pasada. Los portuarios cuentan con mucho músculo y recambio en la zona además de tener múltiples opciones en el tres y en el cuatro. Una nueva vida en la que Alonso pide empezar de cero a la afición. Olvidar todo lo experimentado en el pasado para arrancar una nueva andadura en la que disfrutar del camino es tan importante como el resultado final.