Aldeguer tendrá una Ducati 2025 la próxima temporada

Ducati ya ha decidido qué pilotos llevarán la próxima temporada la moto factory de la firma italiana y entre los elegidos no está el murciano Fermín Aldeguer. Pero para el piloto de La Ñora, que seguirá en el Gresini Racing tras su brillante estreno en 2025, no supone un contratiempo. En las horas previas al Gran Premio de Japón, que se disputa este fin de semana y es el primero de la gira asiática, el murciano declaró en DAZN que «me hubiese gustado tenerla», pero que entiende que su compañero de escudería, Álex Márquez, se la ha ganado y solo uno puede llevarla: «Luchar contra mi compañero de equipo, que está segundo en el Mundial y que, obviamente, se la merece, es complicado ganar esa batalla», dijo.

Fermín Aldeguer persigue a Pedro Acosta durante la carrera al sprint del Gran Premio de San Marino / Antonio Calanni

Aldeguer, en cualquier caso, desveló que la noticia la recibió durante una reunión que mantuvo con los responsables de Ducati en la que «me transmitieron tranquilidad y me demostraron que confían en mí. Tengo un contrato largo con ellos -hasta 2028- y esta decisión no quiere decir que no confíen en mí. Quizás no será nuestro momento aún», para añadir que «con lo que me den, voy a dar el 100%» y considerar que «Álex Márquez tiene más experiencia para desarrollar una moto y también me ayudará a mí en un futuro. Yo asumo la decisión bien».

Pedro Acosta, optimista

Por su parte, Pedro Acosta llega a Japón después de abandonar en San Marino por la rotura de la cadena. KTM ha trabajado estas dos semanas para solucionar el problema: «Han puesto una cosa que no se sale y ya no se puede salir. Ahora está solucionado. Con un protector, como en una moto de motocross», explicó el de Mazarrón, quien llega a Motegi ilusionado porque «tal y como estoy pilotando ahora y cómo está funcionando la electrónica de la moto, podemos ser bastante competitivos hasta final de año».

Quiles y Carpe, por primera vez en Japón

También serán protagonistas en Japón los dos pilotos murcianos de Moto3, que nunca han corrido en Motegi. Máximo Quiles, que está luchando por el subcampeonato, afirmó que «creo que voy a disfrutar mucho estas próximas carreras. Motegi, por ejemplo, es un circuito con frenadas muy agresivas y será divertido», dijo el segundo clasificado en San Marino, mientras que Álvaro Carpe intentará acabar con su mala racha: «Hemos entrenado duro estas últimas semanas, así que estoy muy motivado para llegar a Japón y competir de tú a tú con los de delante», señaló.