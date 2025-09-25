César Pérez, un vecino de Valverde que llega al pelotón profesional

El ciclismo murciano tendrá un nuevo profesional en 2026. César Pérez López (Murcia, 23 de noviembre de 2004) es el elegido para dar el salto. Y lo hará con un contrato hasta 2028 después de brillar en el campo amateur con el equipo Finisher, filial del Kern Pharma, donde milita otro ciclista de la Región, Antonio Jesús Soto Guirao.

Pérez es de Las Lumbreras, el mismo barrio de Monteagudo donde se crió Alejandro Valverde, uno de los ciclistas españoles más laureados de la historia y que este fin de semana se estrena como seleccionador nacional. El ciclista de 20 años de edad ya ha tenido en 2025 la oportunidad de disputar varias carreras profesionales como invitado (stagiaire), que han sido el Tour de Limousin, el Tour de Gran Bretaña y la Vuelta a Luxemburgo, y a principios de temporada estuvo con la selección español en la Vuelta a Murcia. Meses después de esa participación en la carrera de la Región se proclamó campeón absoluto de la Copa de España, y se impuso en clásicas de prestigio como el Memorial Valenciaga y Aiztondo Klasika, al margen de acabar segundo en Santikutz Klasika, Circuito del Guadiana-Don Benito y Memorial Momparler.

César Pérez / Finisher

Subcampeón de España en 2024

César Pérez, que en 2024 ya fue subcampeón de España en ruta, se inició en el ciclismo en categoría alevín con el Club Ciclista El Greco gracias a dos amigos. Sin embargo, el deporte del pedal no fue una prioridad para este estudiante de Enfermería hasta que dio el salto al campo amateur. En categoría júnior estuvo en el Eolo Kometa y en el Valverde Team, para en 2024 estrenarse en Sub-23 con el Essax valenciano. Hace un año aceptó el reto de incorporarse al Finisher, filial del equipo ProTeam Kern Pharma, y desde el primer momento comenzó a lograr buenos resultados que le han llevado a dar el salto al profesionalismo.

César Pérez es un buen escalador también capaz de ganar carreras en sprint de grupos reducidos. En carreras por etapas fue décimo en la general de la Vuelta a Navarra y tercero en la Vuelta a Ávila.

En 2024, su primer año como Sub-23, ya dio muestras con el equipo Essax de ser un corredor con futuro. Estrenó su palmarés en una etapa de la Vuelta al Guadalentín en Lorca, donde acabó cuarto en la clasificación general, y también fue segundo en una etapa del Memorial Sanroma, tercero en la Clásica Torredonjimeno y cuarto en la general de la Copa de España, además del subcampeonato de España.

En una nota de prensa del Kern Pharma, el manager de la formación, Juanjo Oroz, destaca sobre el murciano que «ha demostrado ser un ciclista muy competitivo que además viene de realizar una temporada merecedora de dar el salto a profesionales. Ha tenido una buena trayectoria en constante crecimiento y cuenta con gran experiencia en sub-23, una etapa que nosotros seguimos considerando muy constructiva y enriquecedora. Su carácter combativo va de la mano de nuestra filosofía de equipo y será una combinación muy exitosa con la que seguiremos creciendo juntos», dice.