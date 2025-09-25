La cartagenera Mari Ángeles Macián irá al Mundial tras ganar su primer Nacional senior

La remera cartagenera Mari Ángeles Macián es una de las deportistas de la Región que aspiran a estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y en su primer año en categoría senior, ratificó su candidatura al proclamarse campeona de España de Beach Sprint, la modalidad que combina velocidad en tierra con 500 metros en el agua y que se estrenará en las próximas olimpiadas.

Macián, que pertenece al Real Club de Regatas de Cartagena, conquistó el título femenino y contribuyó a que su equipo lograra la medalla de bronce por clubes junto a su compañero Raúl Sánchez Hernández en la modalidad doble mixto absoluto.

Mari Ángeles Macián, en la prueba de dobles mixto / L.O.

Macián encara ya su preparación para el Campeonato de Europa organizado por la World Rowing, a celebrar en Antalya (Turquía), del 8 al 12 de octubre de 2025, participando para ello en la concentración nacional de la selección española de Remo Beach Sprint durante las últimas semanas en el CAR Región de Murcia en Los Narejos. Además, la cartagenera también ha sido este año subcampeona de nacional de remo de mar y fue triple medallista en el Mundial indoor.