Carlos Alcaraz: "No tengo en mente los 24 Grand Slam de Djokovic"

Carlos Alcaraz debuta esta mañana en España (en torno a las 11:00 horas, Movistar) en el ATP 500 de Tokio con un duelo ante el argentino Sebastian Baez. Será el primer partido oficial como número 1 del mundo tras su participación la pasada semana en la Laver Cup. En 2025, que ya es el mejor año de su carrera deportiva, ha conquistado siete títulos, dos de ellos Grand Slam. El tenista de El Palmar defiende en este torneo los 500 puntos que ganó el pasado año en Pekín en la misma semana.

«Está siendo la mejor temporada de mi carrera. He jugado un tenis excelente y considero que he crecido como jugador, pero quiero seguir enfocado en el día a día y hacer las cosas de manera correcta para ser mejor tenista y persona», dijo el número 1 del mundo en la rueda de prensa previa a un torneo que hasta el momento no había disputado nunca, donde también dejó claro al ser preguntado si su reto es igualar al ‘big 3’ -Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer-, que «siempre digo que me gustaría sentarme en la misma mesa que las grandes leyendas de este deporte, pero no es algo en lo que piense ahora mismo. Sé que he conseguido cosas importantes hasta ahora, pero no doy nada por sentado y es una incógnita lo que pasará de aquí en adelante. No tengo en mente los 24 Grand Slams de Djokovic ni nada por el estilo», afirmó.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del US Open en Nueva York. / Afp

En el estreno en Tokio tendrá como rival a Sebastian Baez, argentino de 24 años de edad que está en el puesto 41 de la ATP. Solo se han enfrentado en dos ocasiones. La primera, en las Next Gen de 2021 que ganó Alcaraz. Fue en pista rápida indoor. Y la última fue en 2022, en el US Open, donde después de ganar el murciano los dos primeros sets, en el tercero se retiró por lesión el argentino.

Baez, que llegó a estar en el puesto 18 en junio de 2024, está firmando un 2025 con muchos altibajos. En marzo fue finalista en el ATP 250 de Bucarest, en tierra batida, el mismo resultado que firmó en Santiago de Chile justo después de ganar el ATP 500 de Río de Janeiro. Pero después de ese mes fantástico para él, ha vivido muchas eliminaciones en primera ronda y desde el pasado mes de julio solo ha logrado tres victorias.

El partido será el último de la jornada y se disputará tras entrar en acción otros dos favoritos, el estadounidense Taylor Fritz, que se medirá el canadiense Gabriel Diallo, y el noruego Casper Ruud, que jugará contra el wild card japonés Shintaro Mochizuki.