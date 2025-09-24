El UCAM Murcia, obligado a elevar el nivel para llegar a la Champions

El UCAM Murcia CB disputa esta tarde su primera final de la temporada. Será en la previa de la Basketball Champions League, la competición continental de la que es ya un clásico. Pero para estar este curso en la competición de la FIBA, el conjunto de Sito Alonso, que ya ha ganado dos encuentros, tiene que vencer un tercero, esta vez ante el Elan Chalon (19:00 horas, Popular Televisión), un rival que le exigirá más que el Lublin polaco y el Juventus Utena lituano.

La plantilla universitaria, pese a contar con hasta siete caras nuevas esta campaña, ya ha dado sensación de ser un equipo en los dos precedentes. Sobre todo, ha demostrado que no depende de un jugador, puesto en los partidos que ha jugado en Bulgaria han sido diferentes los protagonistas. Ante el Lublin, donde hasta cinco jugadores acabaron en dobles dígitos de anotación, destacaron Devontae Cacok (17 puntos), Michael Forrest (13), Wil Falk (11), Emanuel Cate (15) y Toni Nakic (14); y contra el Utena solo repitió Cate (15 y 11 rebotes), sumándose David De Julius (19), Jonah Radebaugh (12) y Dylan Ennis (11). Esa es la mejor arma que ha demostrado tener el conjunto de Sito Alonso, que tiene más profundidad de banquillo de su rival aunque el técnico solo utiliza diez jugadores en la rotación -Diagne y Dani García no jugaron en el primer encuentro y en el segundo tuvieron una aportación casi testimonial-.

El UCAM ha vivido dos encuentros diferentes en el Arena SamElyon de Samokov. En el primero alcanzó los 100 puntos, con 70 tiros de campo, pese a promediar solo un 25,7% en los triples; y en el segundo, donde las defensas tuvieron más protagonismo, lanzó 62 veces con un 33,3% en triples y un pobre porcentaje en los tiros libres (9 de 21 para un 42,9%).

Los jugadores del Elan Chalon, celebrando la victoria ante el Porto / FIBA

Así es el Elan Chalon

Hoy se va a encontrar un Elan Chalon al que le gusta desarrollar un juego rápido, con una rotación de diez jugadores. En los dos primeros partidos de la previa de la Basketball Champions League ha promediado 103 puntos, con un 44,9% de efectividad en triples, 22,5 asistencias y 35,5 rebotes, 18 de ellos ofensivos, pese a no contar con pívots con muchos centímetros. A los franceses les gusta jugar a muchas posesiones. De hecho, en la victoria ante el Porto lanzó 76 tiros de campo con un 51,2% de efectividad en los tiros de 2 puntos y un 39,3% en los triples. Y en el estreno ante el Friburgo realizó 65 lanzamientos con un espectacular acierto del 52,4% en los triples. Por tanto, defender bien el perímetro, porque es un equipo donde todos los jugadores tienen licencia para lanzar desde lejos salvo uno, y controlar bien el rebote para evitar las rápidas transiciones con canastas fáciles -ha anotado 22 puntos de media en contraataque-, será una de las claves para el UCAM, que se encontrará también con una defensa muy dinámica.

El Elan Chalon es el equipo representativo de la región de Borgoña de una ciudad bañada por el río Saona, cerca de la frontera con Suiza, donde el rugby es el deporte rey. Tienen una población de uno 46.000 habitantes. El equipo de baloncesto, fundado en 1995, fue campeón de la liga francesa en 2012, pero tras unos años de crisis, descendió a la Pro B en 2021 para volver a ascender en 2023. Fue finalista de la Copa Saporta en 2001 y de la EuroChallenge en 2012. La pasada campaña ocupó la novena plaza en la Pro A.

Su entrenador es Elric Delord, que tiene contrato hasta 2027, fue asistente del Asvel entre 2012 y 2019, para debutar como primer técnico con Le Mans en diciembre de 2019, donde estuvo hasta la conclusión de la temporada 2023-2024. En diciembre de 2024 se hizo cargo del Elan Chalon.

Elric Delord, entrenador del Elan Chalon / FIBA

El técnico suele utilizar diez jugadores. El máximo anotador es un viejo conocido de la ACB, Jeremiah Hill, un escolta estadounidense nacionalizado camerunés que jugó en España en la temporada 2022-2023. Primero estuvo en el Betis y después fichó por el Girona. La campaña pasada promedió 15 puntos en la Pro A francesa. En las dos primeros partidos jugó una media de 26:30 minutos en los que promedió 19 puntos. El otro escolta es Yohan Choupas, francés de 1,93 metros francés que jugó en As Mónaco, Pau Orthez, Lille, Angers y Alsace. La pasada temporada fichó por el Elan Chalon y ha promediado 13,5 puntos en 21 minutos.

El segundo jugador con más peso anotador es Nate Darling, un alero estadounidense que las cuatro últimas temporadas estuvo en el G League con San Diego Clippers y que jugó siete partidos en la NBA en la temporada 202-21 en Charlotte Hornets. Ha promediado 17,5 puntos.

En el puesto de base, Matheo Leray, francés formado en el Cholet y que la temporada pasada estuvo en el Stade Rochelais, es el titular. En los dos primeros partidos promedió 22:30 minutos, 4,5 asistencias y 5 puntos. Su relevo es Clarence Nadolny, formado en la NCAA y que procede del Rouen, de la segunda categoría francesa (11 minutos, 4,5 puntos, 3 rebotes y 2,5 asistencias).

Jeremiah Hill, el único jugador del Elan Chalon con pasado en la ACB / FIBA

En el juego interior, el jugador más anotador es Justyn Mutts, ala pívot que el año pasado jugó en Israel con el Hapoel Afula. Tras acabar su etapa en la NCAA, estuvo dos temporadas en Japón. Jugó una media de 23 minutos en los dos primeros partidos con medias de 14 puntos y 7 rebotes. También está el francés de 1,98 Lionel Gaudoux, que vive su cuarta temporada en el Chalon. No tira de tres y en 22 minutos de media en la fase de Bulgaria ha promediado 11,5 puntos y 5,5 rebotes.

Y en el puesto de ‘cinco’, Zachary Cuthbertson, pese a que solo mide 2,01 metros, es el titular. Suecia, Israel, Alemania, Argentina y Polonia son los países en los que ha jugado. Tiene una media 27 minutos por partido, con un 5 de 10 en triples, 10 puntos y 2,5 rebotes. El otro pívot es Obina Anochili-Killen, de 2,05 metros y que procede de la Universidad de Marshall. Ha jugado 15:30 minutos en los dos primeros partidos con 7 putos y 4,5 rebotes. El tercero en la rotación es Yanis Tonnelier, de 2,14 metros de 21 años criado en la cantera del Elan Chalon. En la Champions ha jugado una media de 13 minutos, con 4,5 puntos y 2,5 rebotes.

Además, en la plantilla están dos jóvenes que han tenido escaso protagonismo en los dos partidos de la Champions, Akram Naji, de 18 años, y Jelini Kante, de 17 años. n