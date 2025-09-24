Reanudación en Sabadell con el liderato en juego

No sucede a menudo, pero esta vez le ha tocado al Fútbol Club Cartagena. El primer -y puede que el último- partido suspendido de la temporada en Primera RFEF se reanuda hoy en la Nova Creu Alta. Sabadell y Cartagena (17.00 horas, Movistar+) regresan al terreno de juego para disputar lo que resta del encuentro que comenzó el pasado 13 de septiembre y que no pudo concluir debido a la fuerte lluvia. Nuevos onces, nuevas circunstancias, nuevas sensaciones, pero mismos tres puntos en juego que pueden poner líder al conjunto cartagenero.

Al morbo de disputar un choque desde el minuto 44 se le suma la pelea de los albinegros en la parte alta. Con dos victorias y un empate, suman siete puntos en tres jornadas. De ganar en Sabadell, sumaría el Cartagena diez puntos, superando a Eldense, Ibiza y Europa, todos empatados a ocho unidades después de jugar cuatro partidos.

El de esta tarde es un encuentro con unos condicionantes muy a tener en cuenta. Los 44 minutos disputados son inamovibles. Todo lo que sucedió entonces, está documentado y es la base para continuar hoy. No hubo goles. Tampoco sustituciones ni expulsiones, lo que tendría repercusión en las alineaciones de hoy. Se dan las circunstancias correctas para que cada entrenador alinee sin condiciones el nuevo once que crea conveniente.

Diego Gómez pelea un balón durante la tormenta en Sabadell / LOF

Como si se tratara de una nueva jornada, tanto Javi Rey como Ferran Costa podrán confeccionar un once totalmente diferente al que comenzó el choque el pasado sábado 13 siempre y cuando los futbolistas escogidos estuvieran inscritos en el club -que no en el acta del encuentro- antes del inicio del partido en primera instancia. Así está estipulado en la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, que sólo pone impedimentos para jugadores sustituidos o expulsados durante los minutos disputados previamente.

Más concretamente, el Cartagena podría utilizar a Fran Vélez o Chuca, no convocados hace una semana y media por lesión, si ahora tuvieran el alta médica. No es así. Ninguno de los dos está recuperado y ninguno ha viajado con el equipo. En clave local, Costa podrá alinear a Kaiser y a Sergio Cortés, expulsados por doble amarilla en la cuarta jornada, ya que no tenían sanción al inicio de la tercera fecha.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, ambos equipos llegan bien al choque. Después de tres encuentros, ambos siguen invictos, aunque es el FC Cartagena el que más ha ganado con dos victorias y un empate. El equipo arlequinado sólo suma un triunfo y dos empates.

La inercia del FC Cartagena, tras superar al Hércules en el último minuto del partido anterior, es muy positiva. Tanto es así que hoy podría colocarse como líder del grupo 2 de Primera RFEF con diez puntos si gana o colider, empatado a ocho puntos con Europa, Ibiza y Eldense si firma las tablas en la Nova Creu Alta.

El Sabadell, por su parte, es noveno con cinco puntos y también podría atacar la zona alta si logra los tres puntos. Arbitra de nuevo el colegiado Francisco José Ortega, mismo árbitro que decretó la suspensión del choque. A partir de las cinco y en una semana atípica, el Cartagena se puede poner líder.

En la previa del choque frente al Sabadell en la Nova Creu Alta, Javi Rey atendió a los medios del club antes de iniciar el viaje con el equipo. «Ha sido una semana atípica y corta. Tuvimos el lunes para recuperar y el martes para activarnos y preparar el partido», valoró el entrenador sobre la preparación del choque.

El partido quedó congelado en el minuto 44 y se reanuda tras el viaje extra del cuadro albinegro a Sabadell. «Es una sensación un poco extraña ir a jugar sólo cinco minutos de primera parte y la segunda. Cambia todo el plan de partido, pero creo que estamos preparados para hacerlo bien», expresó el técnico.

El técnico gallego espera una reanudación muy intensa con dos equipos que quieren ganar. «El Sabadell está en un buen momento y nosotros también. En cincuenta minutos van a pasar muchísimas cosas. Va a ser un partido de mucho ritmo en el que los dos equipos salgan a por la victoria porque no tenemos nada que perder. Será muy bonito para el espectador y no tan bonito para los entrenadores», admitió Rey.

Por último, Javi Rey realizó una profunda valoración del rival. «El Sabadell de Ferran es un equipo muy trabajado, enérgico, con presión alta y que salta bien hacia delante. Desde el medio hacia arriba tiene jugadores diferenciales y es un equipo que me gusta mucho», expresó. «Fue capaz de ganar en Algeciras y de ponerse 0 a 2 en Sanlucar pese a empatar a dos. A nosotros ya nos pusieron las cosas muy difíciles y sabemos que será de extrema dificultad. Tenemos que ir con los cinco sentidos y concentrados en los pequeños detalles», añadió el preparador para concluir su comparecencia ante los medios del FC Cartagena justo antes de partir desde la ciudad deportiva José María Ferrer hacia Sabadell.