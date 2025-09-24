Previa Champions: UCAM Murcia - Elan Chalon, en directo

En directo: UCAM Murcia - Elan Chalon

Primer cuarto

Sorprendió de inicio Sito Alonso con la entrada de Raieste y Falk en el quinteto para las posiciones de alero y ala-pívot en unos cinco minutos en los que ocurrieron de todo. El Elan Chalon quemó rueda en el arranque, la rapidez en la ejecución en su juego se sumó a su acierto para llevar al límite al UCAM en este tramo. Aguantó el equipo universitario con un gran Raieste que anotó 7 puntos, pero que cometió tres faltas en este tramo en el que su equipo entró pronto en bonus (10-10). No obstante, Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto al despegarse en el marcador el cuadro francés (14-19). El UCAM tenía que apretar algo más en defensa, y con la entrada de Forrest, Sant-Roos y Cate ajustó algo más esta faceta. El acierto desde el tiro libre de los universitarios les permitió mantener el intercambio de canastas ante un Elan Chalon muy incisivo, vertical y eficaz en las posesiones cortas (25-25). Un nuevo sprint del equipo francés en el último minuto le sirvió para abrir de nuevo una pequeña brecha, con una intensa defensa que llevó a los murcianos a cometer errores y no poder ejecutar sus jugadas (26-29).

Segundo cuarto

El UCAM parecía coger el tono que requería el partido en defensa después de los triples fallidos de Nakic y Forrest. Apareció Sant-Roos en dos ocasiones, con un robo y un tapón, que permitieron las canastas de Cacok y Ennis para voltear el marcador (33-32). Apretaba atrás el equipo universitario, que parecía moverse mejor en un escenario con pocas revoluciones y por eso tuvo que pararlo con tiempo muerto el Elan Chalon tras un triple de DeJulius (36-34). Los de Sito Alonso continuaron con su guion, con un mate a la contra de Cacok que le daba aún más alas. Sin embargo, a cuatro minutos para el descanso el equipo francés reaccionó. Sobre todo después de una técnica al banquillo universitario que abrió un parcial de 3-11, solo roto por un triple de Nakic, que volvió a poner todo patas arriba al no poder encontrar el aro en varias jugadas (41-45). Lo tuvo que parar el técnico del UCAM, para un último arreón de los suyos gracias al ímpetu de Cate y Forrest, sin embargo, fue el Elan Chalon el que cerró esta primera parte en la que solo por poco tiempo no se jugó a lo que buscaba (47-49).