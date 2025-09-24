Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Previa Champions: UCAM Murcia - Elan Chalon, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro que puede certificar la presencia del conjunto universitario en la fase regular de la Basketball Champions League

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante la fase previa de la Basketball Champions League.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante la fase previa de la Basketball Champions League. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - Elan Chalon

Primer cuarto

Sorprendió de inicio Sito Alonso con la entrada de Raieste y Falk en el quinteto para las posiciones de alero y ala-pívot en unos cinco minutos en los que ocurrieron de todo. El Elan Chalon quemó rueda en el arranque, la rapidez en la ejecución en su juego se sumó a su acierto para llevar al límite al UCAM en este tramo. Aguantó el equipo universitario con un gran Raieste que anotó 7 puntos, pero que cometió tres faltas en este tramo en el que su equipo entró pronto en bonus (10-10). No obstante, Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto al despegarse en el marcador el cuadro francés (14-19). El UCAM tenía que apretar algo más en defensa, y con la entrada de Forrest, Sant-Roos y Cate ajustó algo más esta faceta. El acierto desde el tiro libre de los universitarios les permitió mantener el intercambio de canastas ante un Elan Chalon muy incisivo, vertical y eficaz en las posesiones cortas (25-25). Un nuevo sprint del equipo francés en el último minuto le sirvió para abrir de nuevo una pequeña brecha, con una intensa defensa que llevó a los murcianos a cometer errores y no poder ejecutar sus jugadas (26-29).

Segundo cuarto

El UCAM parecía coger el tono que requería el partido en defensa después de los triples fallidos de Nakic y Forrest. Apareció Sant-Roos en dos ocasiones, con un robo y un tapón, que permitieron las canastas de Cacok y Ennis para voltear el marcador (33-32). Apretaba atrás el equipo universitario, que parecía moverse mejor en un escenario con pocas revoluciones y por eso tuvo que pararlo con tiempo muerto el Elan Chalon tras un triple de DeJulius (36-34). Los de Sito Alonso continuaron con su guion, con un mate a la contra de Cacok que le daba aún más alas. Sin embargo, a cuatro minutos para el descanso el equipo francés reaccionó. Sobre todo después de una técnica al banquillo universitario que abrió un parcial de 3-11, solo roto por un triple de Nakic, que volvió a poner todo patas arriba al no poder encontrar el aro en varias jugadas (41-45). Lo tuvo que parar el técnico del UCAM, para un último arreón de los suyos gracias al ímpetu de Cate y Forrest, sin embargo, fue el Elan Chalon el que cerró esta primera parte en la que solo por poco tiempo no se jugó a lo que buscaba (47-49).

