Los números, principales enemigos del entrenador del Lorca Deportiva

No está siendo el inicio de temporada que muchos esperaban del Lorca Deportiva en su estreno en el grupo IV de Segunda RFEF, aunque los más agoreros ya presagiaban algo parecido a tenor de lo mostrado por el equipo lorquino en los ocho partidos de pretemporada.

Todo hacía indicar que el equipo blanquiazul estaba muy bien armado de medio campo hacia atrás, pero se vio muy claro la carencia de gol.

El técnico aguileño, Sebas López está intentando variar cosas en cada partido. Incluso el pasado domingo no fue fiel a su habitual estilo, al alinear a dos referencias atacantes como Naranjo y Carrasco.

Pero los números son muy fríos y se han convertido en el principal enemigo del entrenador del Lorca Deportiva.

En pretemporada, su equipo solo fue capaz de ganar a los rivales de inferior categoría. Y hasta el momento, en los tres partidos disputados, dos en casa y uno fuera, no ha estrenado el casillero de victorias y lo mas grave, solo ha sido capaz de marcar dos goles, uno de penalti convertido por Sergi, y el del pasado sábado de Álex Peque ante La Unión.

Ha encajado cuatro. El Lorca Deportiva tiene un serio problema en las áreas ya que a la sequía goleadora, se ha unido la fragilidad defensiva, algo no esperado.

El Lorca Deportiva dispone de dos jornadas para intentar enderezar el rumbo. Ambas son fuera de casa. El próximo domingo, en La Constitución, visita al Yeclano Deportivo, quien también anda con algunas urgencias, y siete días después, en el estadio Colombino ante el Recreativo de Huelva. En Yecla el choque ha sido fijado para las seis de la tarde, y en la capital onubense, el domingo día cinco de octubre, a las doce del mediodía.

Es muy posible que el futuro de Sebas López dependa mucho de lo que ocurra en esos dos encuentros pese a que aún estamos en los albores de la temporada.