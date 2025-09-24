Fútbol sala
Un jugador del Jimbee y otro de ElPozo, en el Europeo sub-19
El mazarronero Dani Ruano y el murciano Antonio estarán en el campeonato de Moldavia
Dos jugadores murcianos, Antonio David Añasco Espinosa, ala cierre de ElPozo Murcia conocido deportivamente como Antonio y natural de El Palmar, y Daniel Martínez Ruano, ala pívot mazarronero criado en las categorías inferiores del Jimbee Cartagena, han sido convocados por la selección española sub-19 para disputar el Campeonato de Europa que se disputará en Moldavia a partir del domingo 28 de septiembre. El seleccionador, Albert Canillas, se lleva a catorce jugadores a un torneo donde el combinado nacional debutará ante Turquía el día 28, para un días después enfrentarse a República Checa. La primera fase la cerrará el miércoles 1 de octubre contra Eslovenia. España ha sido en dos ocasiones campeona de Europa sub-19.
