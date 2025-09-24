El Getafe y el Alavés empatan en el Coliseum

El Alavés se llevó un botín escaso del Coliseum tras firmar un empate injusto frente al Getafe (1-1) que no hizo justicia a su dominio, prácticamente total, y que se encontró en la figura del portero David Soria a su mayor obstáculo para certificar los tres puntos.

El Alavés tendría que haberse marchado al descanso con una victoria amplia en el marcador. Soria lo impidió con tres paradas a Mariano, Abde y Calaba que desesperaron a Coudet, incrédulo con el gol de Arambarri al inicio de la segunda parte. Eso sí, Guevara empató después y el conjunto vitoriano no se marchó de vacío de una de las visitas más complejas de la Liga.

Derrotados la pasada jornada, ambos equipos querían resarcirse del vacío con el que terminaron el fin de semana. Las urgencias del Getafe eran menores. Perder ante el Barcelona entraba dentro de la lógica. Las del Alavés, no tanto; la derrota en Mendizorroza frente al Sevilla (1-2) dolió más. Aun así, la cosecha de puntos de ambos equipos en el primer tramo del curso era buena antes del pitido inicial. Los hombres de José Bordalás presumían de tener 9 puntos de 15 posibles, mientras que los de Coudet habían cosechado 7.

Una imagen del Getafe - Alavés. / EP

Bordalás, tal vez más confiado con las prestaciones de su equipo, dio continuidad a su alineación con un único cambio táctico (Juan Iglesias por Duarte) y otro obligado (Kamara arriba por Liso, convocado con España para disputar el Mundial sub-20). Coudet quería un cambio más profundo y sentó en el banquillo a ocho de los titulares que perdieron contra el Sevilla. Sólo sobrevivieron Sivera, Garcés y Jonny Otto; y dio una oportunidad a Mariano Díaz, hasta ahora siempre suplente.

Al Alavés le vino muy bien la revolución en el once. Sólo sufrió el primer cuarto de hora, en el que el Getafe dominó la pelota sin acercamientos claros. A partir de ahí, el cuadro vitoriano tomó los mandos y poco a poco fue cercando el área de la portería defendida por Soria hasta acariciar un gol que habría sido merecido antes del descanso.

El primero en probar a Soria fue Mariano, que con un zapatazo desde fuera del área obligó al meta del Getafe a emplearse a fondo con una buena estirada. Después, pasada la media hora, fue Abde quien generó el paradón de la jornada: a bocajarro, tras una internada de Mariano, fusiló a Soria, que sacó una mano imposible. Aún tendría otra Calebe en el córner que siguió a esa parada salvadora de Soria. Y, de nuevo, bajo la línea, cuando el Alavés cantaba el gol, apareció el inspirado portero del Getafe para salvar otra vez a su equipo.

Los de Bordalás, inoperantes

Superado en todas sus líneas, con Milla errático, Arambarri y Mario Martín desaparecidos, Kamara poco inspirado y Mayoral como un islote, el Alavés acarició antes del descanso bajo la acertada batuta de Guevara e Ibáñez un tanto que habría sido merecido.

El paso por los vestuarios reactivó al Getafe, que volvió a su 'modus operandi' en cuanto el árbitro dio continuidad al partido. Recuperó la intensidad que le caracteriza y que había perdido en el acto inicil. Bajó al barro, se puso a la altura del Alavés, que desde el minuto uno había superado al conjunto azulón en fotaleza. Y al cuarto de hora, bajo ese empuje, apareció Arambarri con una de sus clásicas llegadas desde atrás para rematar a la red el 1-0 con un certero derechazo. El uruguayo no falló en una de sus especialidades, pero aún quedaba un mundo para el final del duelo.

El Alavés ni mucho menos estaba muerto. De hecho, respondió al instante con un tiro al palo de Toni Martínez que devolvió a la realidad al Getafe. No estaba fino el equipo de Bordalás. El tanto de Arambarri era un espejismo y Guevara, a la salida de un córner, igualó el marcador para poner algo de justicia.

En el último cuarto de hora, el Alavés se lanzó a por el partido. Quería llevarse el premio gordo del Coliseum. Lo merecía, porque fue mejor durante casi todos los 90 minutos. No lo consiguió y entre las intervenciones de Soria y la llegada de Arambarri, se marchó a Vitoria con un premio excesivamente escaso.

Ficha técnica

1 - Getafe: Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Abqar, Diego Rico (Davinchi, min. 79); Arambarri, Milla, Mario Martín (Javi Muñoz, min. 60); Kamara (Sancris, min. 46) y Borja Mayoral (Coba, min. 83).

1 - Alavés: Sivera; Jonny, Garcés, Pacheco, Youssef; Calebe (Carlos Vicente, min. 46), Guevara, Ibáñez (Denis Suárez, min. 79), Abde; Toni Martínez (Aleñá, min. 79) y Mariano (Boyé, min. 79).

Goles: 1-0, min. 63: Arambarri; 1-1, min. 71: Guevara.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Calebe (min. 23) y a Garcés (min. 77) por parte del Alavés y a Abqar (min. 31) y Davinchi (min. 88) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a las sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante 8.005 espectadores.