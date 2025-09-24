El FC Cartagena saca un punto en el choque reanudado en Sabadell

Partido muy atípico el que ha concluido esta tarde entre el CE Sabadell y el FC Cartagena. El choque, que arrancó el pasado 13 de septiembre, se suspendió por las fuertes lluvias y el mal estado de la Nova Crey Alta. Una semana y media después se han disputado los minutos restantes desde el 44 para firmar las tablas. Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de batir la portería, pero ha sido el cuadro local el que ha llevado el peso del partido (0-0). El Cartagena ha sufrido en transición y no ha generado a penas peligro. Con el punto, el cuadro albinegro se coloca tercero, empatado a puntos con primero, segundo y cuarto.

No sucedió gran cosa en los dos minutos que restaban de tiempo reglamentario de la primera parte. Tampoco en los cinco que se decretaron de descuento, un descuento ya decidido por el colegiado antes de la reanudación a tenor de lo sucedido hace semana y media. Los locales se acercaron con timidez a la meta de Lucho en dos ocasiones consecutivas y llegaron mejor al descanso.

También salieron mejor a la segunda parte. De nuevo fue el Sabadell el que cogió la iniciativa con una internada de Astals hasta línea de fondo. En el córner, una jugada ensayada desmontó la defensa albinegra y provocó el remate de Bonaldo en buena posición que salió rozando el palo.

No fue hasta después del 50 cuando el Cartagena conectó con el partido. Lo hizo a través de la posesión de balón en campo propio, pero no inquietó a Fuoli. La zaga lo evitó repeliendo un buen centro de Marc Jurado y Nacho Sánchez no pudo dar dirección a un remate de cabeza posterior.

El Cartagena sufrió en transición defensiva y Lucho García salvó al equipo en una gran ocasión que después fue anulada por el colegiado. Ante este decorado, Javi Rey comenzó a mover el banquillo. en el 58 dio entrada a Diego Gómez por un Carlos Calderón que no llegó a sudar la camiseta y el equipo mejoró. Comenzó a jugar en campo rival con calma, elaborando jugadas, y pasada la media hora la tuvo Ortuño a pase, precisamente, de Diego. Un gran centro lejano dejó al delantero en el área pequeña, pero no supo conectar la volea el yeclano y la mandó por encima del larguero.

Fue la más clara del partido en clave albinegra, que no volvió a tener ninguna más. El conjunto arlequinado siguió corriendo a la contra y Javi Rey se enfadó con los suyos por un repliegue mal ejecutado. Toni Ripoll amenazó por la derecha en dos ocasiones. La primera sin remate y la segunda con un disparo muy desviado de Miguelete en el punto de penalti. Ander Martín y Kevin Sánchez entraron para modificar el frente de ataque, pero no cambiaron el desarrollo del choque.

Continuó mejor el equipo vallesano y en otro contragolpe Javi López estuvo cerca de marcar con un disparo raso al palo largo. Palmeó bien Lucho García para evitarlo. A diez minutos del final, el equipo local solicitó la única revisión FVS del choque por un agarrón dentro del área de Serrano a Rodri Escudero. Aunque el agarrón existió, no vio nada punible José Ortega para decretar penalti.

Fidalgo y Luismi entraron para el tramo final. Tampoco dieron equilibrio al Cartagena. Ripoll siguió percutiendo por la derecha y el conjunto portuario se tuvo que perpetrar en su campo. Quiso acabar el Cartagena en campo rival, pero Kevin Sánchez no tuvo suerte al espacio y no ganó ni un duelo.

Tras cinco minutos de descuento, el choque llegó a su fin con el reparto de puntos que deja tercero al cuadro cartagenero. Desaprovecha la ocasión de colocarse líder, pero gana un buen punto en una plaza complicada el Cartagena.