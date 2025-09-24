Doblete de Carlos Cano en la European Talent Cup

El joven piloto murciano Carlos Cano, del equipo Seventytwo Artbox, logró un doblete en la última cita del FIM Junior, que se disputó en el circuito italiano de Emilia Romagna, al ganar las dos carreras que se celebraron durante el fin de semana. De esta forma, el del barrio de San Basilio se sitúa en la segunda posición de la clasificación general de la European Talent Cup, que ya ganó en 2024, con 135 puntos, a solo 9 de Fernando Bujosa cuando restan dos carreras, en Valencia y Barcelona, para concluir la temporada.

Dentro de la misma categoría, otro murciano, Álvaro Lucas, del Aspar Junior Team, es cuarto en la general después de lograr un séptimo puesto en las pruebas italianas, sufriendo una caída en la primera vuelta de la segunda cita. Lucas, que debuta este año, ya ha conseguido tres podios, incluida una victoria en Jerez, además de tres cuartos puestos.