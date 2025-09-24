Motociclismo
Doblete de Carlos Cano en la European Talent Cup
El piloto del barrio de San Basilio es segundo en la general, mientras que Álvaro Lucas es cuarto
El joven piloto murciano Carlos Cano, del equipo Seventytwo Artbox, logró un doblete en la última cita del FIM Junior, que se disputó en el circuito italiano de Emilia Romagna, al ganar las dos carreras que se celebraron durante el fin de semana. De esta forma, el del barrio de San Basilio se sitúa en la segunda posición de la clasificación general de la European Talent Cup, que ya ganó en 2024, con 135 puntos, a solo 9 de Fernando Bujosa cuando restan dos carreras, en Valencia y Barcelona, para concluir la temporada.
Dentro de la misma categoría, otro murciano, Álvaro Lucas, del Aspar Junior Team, es cuarto en la general después de lograr un séptimo puesto en las pruebas italianas, sufriendo una caída en la primera vuelta de la segunda cita. Lucas, que debuta este año, ya ha conseguido tres podios, incluida una victoria en Jerez, además de tres cuartos puestos.
- Un viajero latinoamericano explica por qué nadie viene a Murcia: 'Dicen que aquí no hay nada que ver
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Elevan a naranja la alerta por lluvias y tormentas en algunas zonas de la Región
- Un tiroteo por un ajuste de cuentas se salda con un herido en Molina de Segura
- La urbanización de Nueva Condomina 'revive' en Murcia con 10.000 aparcamientos
- Alerta en Leroy Merlin de Cartagena: desalojado por el incendio de un contenedor
- Caída de un ascensor en La Arrixaca: 9.700 euros de indemnización para madre e hijo que resultaron heridos
- ¿Qué está pasando con las peleas en las fiestas de Murcia? 'La gente solo sale para pegarse