Carlos Alcaraz, en Tokio: dónde ver y a qué hora su estreno

El tenista murciano Carlos Alcaraz debutará en el ATP 500 de Tokio frente al argentino Sebastian Baez. Será el primer partido oficial como número 1 del mundo tras su participación la pasada semana en la Laver Cup. En 2025, que ya es el mejor año de su carrera deportiva, ha conquistado seis títulos, dos de ellos Grand Slam. El tenista de El Palmar defiende en este torneo los 500 puntos que ganó el pasado año en Pekín en la misma semana.

“Está siendo la mejor temporada de mi carrera. He jugado un tenis excelente y considero que he crecido como jugador, pero quiero seguir enfocado en el día a día y hacer las cosas de manera correcta para ser mejor tenista y persona”, ha dicho el número 1 del mundo en la rueda de prensa previa a un torneo que hasta el momento no había disputado nunca.

Carlos Alcaraz celebra con Mensik su triunfo en dobles en la Laver Cup. | JOHN G. MABANGLO/EFE / Efe

Dos precedentes

En el estreno tendrá como rival a Sebastian Baez, argentino de 24 años de edad que está en el puesto 41 de la ATP. Solo se han enfrentado en dos ocasiones. La primera, en las Next Gen de 2021 que ganó Alcaraz. Fue en pista rápida indoor. Y la última fue en 2022, en el US Open, donde después de ganar el murciano los dos primeros sets, en el tercero se retiró por lesión el argentino.

Un año con altibajos para Baez

Baez, que llegó a estar en el puesto 18 en junio de 2024, está firmando un 2025 con muchos altibajos. En marzo fue finalista en el ATP 250 de Bucarest, en tierra batida, el mismo resultado que firmó en Santiago de Chile justo después de ganar el ATP 500 de Río de Janeiro. Pero después de ese mes fantástico para él, ha vivido muchas eliminaciones en primera ronda y desde el pasado mes de julio solo ha logrado tres victorias.

Dónde verlo y a qué hora

El encuentro cerrará la jornada en el ATP de Tokio. Se jugará el jueves 25 de septiembre a partir de las once de la mañana en España y se podrá ver a través de Movistar.