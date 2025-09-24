Admitida a trámite la cautelar para que La Unión pueda jugar en Málaga

Un nuevo capítulo en el culebrón que está siendo el intento de traslado del FC La Unión Atlético a Málaga. Es el deseo de la directiva del club, que ya en el día a día se comporta como un club malagueño más, pero que no tiene el permiso para poder jugar como local en la provincia andaluza.

Julián Luna y su equipo de abogados han ganado una pequeña batalla que le acerca a poder llevar a cabo el traslado definitivo. Un juzgado de Madrid ha aceptado estudiar la medida cautelar que ha solicitado el club minero. En concreto, ha sido el Juzgado de Primera Instancia n.º 46 de Madrid el que ha admitido a trámite la cautelar interpuesta por el club ante la RFEF.

Un jugador de La Unión Atlético, en un partido con la camiseta del Malacitano / Unión Malacitano

El siguiente paso será una citación tanto al club como al máximo organismo del fútbol español a una vista para que el juzgado tome una decisión. El plazo para saber la resolución de la medida cautelar se estima en un período inferior a tres meses, por lo que antes de final de año ya sabrá el club si puede disputar esta temporada ya partidos como local en Málaga o no.

Esta medida cautelar es paralela a otra demanda principal que el club ya interpuso ante la RFEF para tener la razón de manera definitiva. Esa resolución sí se alargará más en el tiempo. Ahora esta cautelar puede permitir que esta misma temporada el club pueda jugar ya como local donde desea si se le da la razón.

Convertir al club en sociedad anónima deportiva

Julian Luna, en una entrevista concedida a José Antonio Vera en Onda Regional de Murcia, confirmó que el club está en trámites para convertirlo en SAD, lo que haría que la RFEF ya no pudiera poner más obstáculos. Desde el club entienden que, en el peor de los casos, solo durante esta temporada se le podría impedir jugar donde desean, ya que para la siguiente campaña no habría obstáculos legales para hacerlo en Málaga.

Julián Luna, presidente de La Unión Atlético, ha encabezado todo el proceso de traslado. / L.O.

El CSD inadmite la cautelar solicitada por los trabajadores

Los jugadores, miembros del cuerpo técnico y demás trabajadores del club también presentaron un recurso ante el Consejo Superior de Deportes por entender que sus derechos como trabajadores estaban siendo perjudicados. El CSD ya se pronunció sobre este hecho hace unos días y decidió inadmitir el recurso de los miembros del club por carecer de legitimación para actuar en nombre de dicha entidad.