Moyita pide calma: “Esto acaba de empezar”

El empate del Real Murcia en Nueva Condomina ante el Villarreal B el pasado viernes aún colea entre la plantilla murcianista. Sergio Moyita, que regresó al once titular tras superar sus problemas físicos, compareció este martes en rueda de prensa para analizar el momento del equipo y reivindicar calma. “La verdad que fue un poco duro, aunque conseguimos empatar a última hora. Queríamos seguir con la racha del Torremolinos e intentar ganar todos los partidos en casa, pero no se pudo dar. Esto es fútbol y empieza una nueva semana. Nos toca prepararnos con la máxima ilusión e intentar ya por los tres puntos”, explicó nada más comenzar.

Uno de los temas recurrentes fue la evolución del conjunto grana en este arranque liguero. A la pregunta de qué le falta al Murcia para mejorar como bloque, Moyita respondió alineado con el discurso del técnico Etxeberría: “Estoy en sintonía con el míster. Es verdad que hay que hacer más cosas: tenemos 90 minutos cada domingo para ejecutar lo que nos piden. Pero también pienso que hay que tener un poco de tranquilidad, acabamos de empezar. Ni desde la primera jornada tenemos que estar primeros ni ahora mismo. Tranquilidad, seguir haciendo lo que nos pide el cuerpo técnico y los goles van a llegar”.

Su situación personal también centró parte de las preguntas. Tras una pretemporada marcada por las lesiones, Moyita debutó como titular el pasado viernes. “Físicamente todavía me falta un poco, porque tuve un tiempo parado. Pero intento coger el ritmo de la competición lo más rápido posible para ayudar al equipo. Le dije al míster que cuando me sintiese bien quería estar. El otro día creyó oportuno que saliera de inicio e intenté aportar lo que pude”, admitió.

Moyita, en una acción ante el Villarreal B / Prensa Real Murcia CF

Preguntado por la responsabilidad que siente tras la expectación generada en torno a su regreso, el sevillano fue tajante y no ve que haya una ‘Moyitadependencia’: “El equipo va a competir con Moyita y sin Moyita. Yo tenía muchas ganas de estar en el campo como todos, pero pienso que el Murcia va a luchar y a ganar muchos partidos con Moyita o sin él. Eso sí, quiero mandar un mensaje a la afición: que estén con nosotros a muerte. Fue un poco duro lo del otro día, pero tranquilidad, queda mucho. Lo vamos a dar todo, pero todo, de aquí a la última jornada, para estar lo más cerca del objetivo”.

El centro del campo, clave en la propuesta ofensiva del entrenador, también fue objeto de debate. “No pienso en posiciones concretas, sino en el equipo. Todos debemos hacer un poco más. Es cierto que, por el estilo de juego, el centro del campo tiene que ser la unión entre defensa y ataque, para que el equipo esté más compacto, más unido. A medida que pasen las jornadas iremos mejorando”, señaló.

Las bajas han condicionado este inicio de campeonato. Las lesiones de Saveljich y Antxon Jaso se suman a otros problemas que han reducido la rotación. Moyita reconoció que la situación es inusual: “Se complica la preparación de partidos y es algo raro, yo nunca lo había vivido. Pero si uno tiene que intervenir en otra posición, debe aportar lo máximo posible. Siempre he dicho que hay que estar a disposición del equipo y de lo que pida el míster”.

Sobre la clasificación actual del equipo, el centrocampista volvió a reclamar calma: “Es demasiado pronto, no llevamos ni un tercio de competición. Lo he dicho antes: tranquilidad. El primero ahora no tiene nada garantizado, aunque sí es cierto que tener puntos de ventaja ayuda en las malas rachas. Nosotros debemos coger todos los puntos posibles, pero no alarmarnos con si hay que ir primero o segundo. Esa es mi opinión”.

Con un mensaje de serenidad, Moyita cerró su comparecencia recordando que el proyecto es largo y que la clave será mantener la unidad: “Quiero que la afición esté con nosotros, porque este equipo lo va a dar todo hasta el final”.