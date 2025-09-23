Javi Rey: "En cincuenta minutos van a pasar muchísimas cosas"

El FC Cartagena se encuentra en su semana más "atípica" de lo que llevamos de temporada, según ha considerado su entrenador, Javi Rey, debido al partido intersemanal que disputa mañana miércoles frente al Sabadell. Ese partido es el que comenzó en la Nova Creu Alta el pasado 13 de septiembre y que se tuvo que suspender por la fuerte tormenta que hizo imposible su finalización. "Ha sido una semana atípica y corta. Tuvimos el lunes para recuperar y el martes para activarnos y preparar el partido", ha comentado Rey en la previa del choque.

El partido quedó congelado en el minuto 44 y se reanuda tras el viaje extra del cuadro albinegro a Sabadell. "Es una sensación un poco extraña ir a jugar sólo cinco minutos de primera parte y la segunda. Cambia todo el plan de partido, pero creo que estamos preparados para hacerlo bien", ha expresado el entrenador, quien ya tuvo dos experiencias similares en Tercera y en Segunda RFEF. "Eran treinta minutos en los dos casos y, aunque parece que no pasa nada, pueden pasar muchas cosas", ha avisado.

El técnico gallego espera una reanudación muy intensa con dos equipos que quieren ganar. "El Sabadell está en un buen momento y nosotros también. En cincuenta minutos van a pasar muchísimas cosas. Va a ser un partido de mucho ritmo en el que los dos equipos salgan a por la victoria porque no tenemos nada que perder. Será muy bonito para el espectador y no tan bonito para los entrenadores", ha admitido.

Por último, Rey ha realizado una profunda valoración del rival. "El Sabadell de Ferran es un equipo muy trabajado, enérgico, con presión alta y que salta bien hacia delante. Desde el medio hacia arriba tiene jugadores diferenciales y me gusta mucho", ha expresado. "Fue capaz de ganar en Algeciras y de ponerse 0 a 2 en Sanlucar. A nosotros ya nos pusieron las cosas muy difíciles y sabemos que será de extrema dificultad. Tenemos que ir con los cinco sentidos y concentrados en los pequeños detalles", ha añadido para concluir su comparecencia ante los medios del FC Cartagena.