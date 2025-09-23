El FC Cartagena, perjudicado física, mental y económicamente

La suspensión del partido en Sabadell hace algo más de una semana supone para el Fútbol Club Cartagena un gran perjuicio. Uno en el que nadie tiene culpa, pero que abre varios frentes y plantea un dilema en adelante. Deportivamente supone un reto preparar la mitad de un partido. Físicamente, repetir el desplazamiento más largo de la temporada afecta a los jugadores albinegros. Y económicamente significa un gasto no previsto en un presupuesto ajustado. Con esos condicionantes se juega el Cartagena el liderato de Primera RFEF este miércoles en Sabadell.

Sabadell y Cartagena disputaban el encuentro correspondiente a la tercera jornada el pasado 13 de septiembre. Una fuerte tormenta se desató sobre el césped de la Nova Creu Alta y el partido tuvo que ser suspendido. Primero, temporalmente. Más tarde, definitivamente. La razón estaba en las malas condiciones del terreno de juego, que acumulaban el agua en charcos sin capacidad de drenaje y que imposibilitaban el rodar de la pelota. Con buen criterio, el colegiado del encuentro Francisco José Ortega, detuvo el juego y será el encargado de reanudarlo de nuevo este miércoles a partir de las 17.00 horas de la tarde.

El FC Cartagena siempre intentó que el partido se volviera a jugar al día siguiente, pero obtuvo la negativa del equipo local, desde donde no se garantizó la recuperación completa del césped 24 horas después. Ante tal escenario, la RFEF fue la encargada de gestionar una nueva fecha tras acordarlo con los equipos implicados.

No tuvo mucho margen de maniobra el cuadro cartagenero, al que se le ofrecieron dos posibilidades: o miércoles 24 o miércoles 1 de octubre. Justo antes de ir a Sanlucar de Barrameda -cuarto desplazamiento más largo del curso- o justo después. Prefirió el club jugar esta semana sin mucho tiempo para organizar el desplazamiento. Desplazamiento de unas 35 personas entre futbolistas, cuerpo técnico, cuerpo médico y otros empleados del club.

653 kilómetros

El Cartagena sale perjudicado por tres frentes. En primer lugar, en cuanto al físico. El más importante al tratarse de un club deportivo. El cuadro portuario, que saldrá hoy martes desde la Ciudad Deportiva José María Ferrer, se desplaza en autobús durante siete horas y media para llegar a la Nova Creu Alta. Unos 653 kilómetros hasta el estadio catalán. Además, el imprevisto partido entre semana suma minutos a las piernas de un equipo que debería estar descansando hasta su próximo compromiso, modificando así la carga de trabajo del grupo y exponiendo a los jugadores a lesión.

Mentalmente también afecta el contratiempo a un FC Cartagena que se encuentra en su mejor momento anímico. Son quince horas en la carretera y un día y medio fuera de casa. Todo ello se suma a una situación que ya vivió el cuadro portuario hace una semana. Este aspecto se torna realmente crucial en una semana en la que el equipo de Javi Rey se puede convertir en el líder del grupo 2 de Primera RFEF.

Por último, el aplazamiento del partido a esta nueva fecha supone un enorme agujero económico con el que no se contaba en la entidad albinegra. El largo viaje que emprende hoy la expedición albinegra es el más largo de la temporada y, por tanto, también el más caro. Debe contar la expedición con dos conductores del autobús oficial del equipo debido al kilometraje y las horas continuadas de carretera.

A ello se suma la comida y la cena del grupo el martes, durante la ruta, la noche de hotel, el desayuno del miércoles y la comida antes de disputar el encuentro. Todo en gastos extra que no entran dentro del presupuesto inicial del club para la temporada. En previsión están los diez desplazamientos del curso y uno de la primera ronda de Copa del Rey y el de este miércoles supone un descuadre en las cuentas albinegras.