Blindar el centro del campo, el gran reto de Etxeberria en el Real Murcia

Tiene claro lo que quiere Joseba Etxeberria en el Real Murcia. Tanto que sus onces titulares apenas han variado en estas primeras jornadas ligueras. Sin embargo, el croquis que el técnico vasco tiene en su cabeza no acaba de trasladarse al terreno de juego, donde ni hay buenas sensaciones ni se están logrando los mejores resultados. Y, después de cuatro jornadas disputadas, muchos aficionados ya saben que el problema principal está en el centro del campo. Hablábamos hace un par de semanas de la falta de equilibrio en la que posiblemente es la zona del campo más importante, y tras el paso de los días no hay avances que den motivo de esperanza. Con Moyita ya recuperado de su lesión, tienen los granas que dar un paso al frente este mismo domingo en Algeciras, pero ¿será suficiente la presencia del sevillano?

Ante el Villarreal B en Nueva Condomina, los primeros minutos del andaluz no fueron suficientes para que el equipo ofreciera algo de luz en su juego. De hecho, una pérdida de Isi Gómez, el otro centrocampista elegido por Etxeberria, provocó la contra en la que Álex Rubio adelantaba a los amarillos. Señalado el madrileño, todo parece indicar que el técnico vasco aprovechará esta semana larga para dar otra vuelta de tuerca a esa zona que tantos quebraderos de cabeza le está dando.

En cuatro jornadas ha utilizado tres parejas distintas en la medular. Comenzó con Isi Gómez y Palmberg para repetir durante dos partidos con Juan Carlos Real y el madrileño. Y la pasada jornada, con Moyita ya recuperado, el sevillano era la novedad, manteniendo a Isi. Sin embargo, ni unos ni otros han logrado dar equilibrio a un equipo que salta por los aires a las primeras de cambio, un equipo al que además le cuesta mantener el ritmo ofensivo por mucho tiempo y que sufre excesivamente en defensa.

De ahí que blindar el centro del campo sea ahora mismo el gran reto de Etxeberria, un reto que es todavía más urgente después de las lesiones de gravedad sufridas en la zaga.

¿Moyita y Antonio David?

Después de la vuelta de Moyita, para el domingo Etxeberria podría abrir la puerta a otro perfil de centrocampista. Y ahí aparece Antonio David. Aunque el ex del Real Madrid Castilla no es un pivote puro, Goiria apostó por él para hacer esas funciones, y, ya recuperado de los problemas estomacales que le han tenido fuera desde agosto, habrá que ver si tiene su primera oportunidad en el once titular.

Jugar con Moyita y Antonio David sería una opción para Algeciras, aunque otra posibilidad, dada la debilidad de los granas en esa zona, sería cambiar el sistema y apostar por un trivote, la duda está en si Joseba Etxeberria estará dispuesto a blindar el centro del campo a costa de rebajar la presencia ofensiva. Aunque ahora mismo el jugar con más futbolistas arriba no ha significado una mayor pegada.

Sin cambios arriba

Porque en cuatro jornadas disputadas, Etxeberria no ha cambiado ni una coma en ataque. Ekain, Álvaro Bustos y Pedro Benito aparecen en todos los onces iniciales del equipo grana, mientras que Flakus ha jugado todos los minutos desde su llegada. Solo se perdió el primer partido, y porque el delantero esloveno no llegó a tiempo para entrar en la convocatoria.