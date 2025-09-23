Antxon Jaso evita pasar por el quirófano

El susto del pasado viernes que dio Antxon Jaso en el duelo entre el Real Murcia y el Villarreal B finalmente se queda en menos de lo esperado. Tras las pruebas médicas realizadas, el club ha confirmado que el central vasco presenta un edema óseo y una fisura en el cartílago de la rodilla derecha, pero se descarta la necesidad de pasar por quirófano.

La primera impresión tras la acción en la que tuvo que abandonar el terreno de juego apuntaba a una lesión grave que obligaría a intervención quirúrgica, pero los resultados arrojan un panorama mucho más optimista. El jugador permanecerá de baja durante un tiempo que el club no ha querido concretar, aunque la noticia supone un importante alivio tanto para el cuerpo técnico como para la afición grana, ya que va a ser menos de lo que se esperaba.

Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia, junto al central Antxon Jaso en su presentación. / Prensa Real Murcia

De este modo, el Real Murcia pierde temporalmente a una pieza importante, pero evita una ausencia prolongada que habría supuesto un contratiempo mayúsculo en plena temporada. Ahora es el turno de Asier Goiria que con este panorama de la lesión de Jaso y de Saveljich si debe acudir al mercado de fichajes o no.