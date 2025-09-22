El Real Murcia, ni con bloque ni sin bloque

La ilusión en Nueva Condomina suele durar el tiempo justo de comenzar la liga. Da igual que los aficionados granas aprovechen la pretemporada para pensar que ‘este va a ser el año’, da igual que se celebren fichajes o que se hagan apuestas clasificatorias en agosto... y da igual porque a las primeras de cambio, los resultados devuelven al suelo al murcianismo. Pero, mientras que otras temporadas se solían justificar los malos inicios ligueros con las revoluciones veraniegas de la plantilla, en esta ocasión, Joseba Etxeberria no puede ni agarrarse a esa excusa tan manida. Y es que, en un cambio de guion, para este curso el Real Murcia ha decidido mantener prácticamente todo el bloque, reforzando solo los puestos más deficitarios. Pero Joseba Etxeberria no ha sido capaz de convertir esa decisión en una ventaja. Solo hay que ver los resultados del Real Murcia en este inicio liguero.

Jugando con hasta ocho futbolistas del pasado curso en el once titular, los granas solo han logrado sumar una victoria en cuatro partidos. Y, para inquietud del murcianismo, ahora mismo los problemas van más allá del marcador. Porque no solo es que el Real Murcia no gane, es que el Real Murcia de Joseba Etxeberria no hay por dónde cogerlo.

En cuatro jornadas no se ha visto ni un signo de la identidad prometida por el técnico vasco, un técnico vasco que comenzó la pretemporada en julio con casi toda la plantilla disponible. De hecho, en las últimas semanas de agosto solo llegaron dos fichajes, el de Sekou y el de Flakus, y este último está completamente adaptado al vestuario de Nueva Condomina.

Si otras temporadas, como ocurrió sobre todo en el año de Gustavo Munúa, se insistía en tener paciencia y en dejar que el equipo se fuera cocinando a fuera lento debido a la cantidad de caras nuevas que había en la plantilla, en esta ocasión nadie en el Real Murcia puede agarrarse a esa excusa. Porque, por ejemplo este viernes frente al Villarreal B, jugaron hasta siete jugadores de la pasada temporada; y una semana antes, contra el Atlético Madrileño, esa cifra se elevó hasta ocho. Siete u ocho piezas que, quitando a Flakus, llevan entrenando con Joseba Etxeberria desde mediados de julio. Pero es que desde el inicio también están jugadores llamados a ser claves como Álvaro Bustos, cuyo fichaje se anunció el 13 de julio; o Ekain, firmado el 19 de ese mismo mes. Antes aterrizó Moyita, aunque este último no ha podido debutar en liga hasta esta misma semana por un problema físico.

Pues, con la mayoría de los jugadores entrenando juntos desde mediados de julio, el equipo todavía no ha sabido captar cuál es la idea de juego del vasco. Y eso que han tenido toda una pretemporada y cuatro partidos de liga para mostrar aunque sea un pequeño aperitivo.

Pero ni eso han podido echarse a la boca los aficionados del Real Murcia ahora mismo. Es verdad que se ganó al Torremolinos en Nueva Condomina, sin embargo hasta esa victoria quedó empañada por el mal partido realizado por los murcianistas, durante muchos minutos en manos de uno de los rivales más débiles de la categoría.

Por detrás de Fran Fernández

De momento esa es la única victoria que se ha celebrado. Y es que en la primera jornada se perdió contra el Marbella, y no se ha pasado del empate ni ante el Atlético Madrileño ni frente al Villarreal B, este último partido jugado en Murcia.

Con cinco puntos, el Real Murcia anda instalado en la zona media de la clasificación, un Real Murcia por ahora muy lejos de los números que se firmaron hace un año con Fran Fernández. Con el técnico almeriense, los granas comenzaron la liga sumando 9 puntos de 12, marcando 7 goles y encajando solo 2. También se empezó mejor en 2022. Con Mario Simón se lograron 8 puntos en ese tramo. Etxeberria solo supera ahora mismo a Munúa, que en las cuatro primeras jornadas solo ganó un partido, perdiendo tres.