REAL MURCIA
El Real Murcia, ni con bloque ni sin bloque
Los granas mantienen gran parte de su plantilla, pero Joseba Etxeberria no está siendo capaz de aprovechar esta ventaja
La ilusión en Nueva Condomina suele durar el tiempo justo de comenzar la liga. Da igual que los aficionados granas aprovechen la pretemporada para pensar que ‘este va a ser el año’, da igual que se celebren fichajes o que se hagan apuestas clasificatorias en agosto... y da igual porque a las primeras de cambio, los resultados devuelven al suelo al murcianismo. Pero, mientras que otras temporadas se solían justificar los malos inicios ligueros con las revoluciones veraniegas de la plantilla, en esta ocasión, Joseba Etxeberria no puede ni agarrarse a esa excusa tan manida. Y es que, en un cambio de guion, para este curso el Real Murcia ha decidido mantener prácticamente todo el bloque, reforzando solo los puestos más deficitarios. Pero Joseba Etxeberria no ha sido capaz de convertir esa decisión en una ventaja. Solo hay que ver los resultados del Real Murcia en este inicio liguero.
Jugando con hasta ocho futbolistas del pasado curso en el once titular, los granas solo han logrado sumar una victoria en cuatro partidos. Y, para inquietud del murcianismo, ahora mismo los problemas van más allá del marcador. Porque no solo es que el Real Murcia no gane, es que el Real Murcia de Joseba Etxeberria no hay por dónde cogerlo.
En cuatro jornadas no se ha visto ni un signo de la identidad prometida por el técnico vasco, un técnico vasco que comenzó la pretemporada en julio con casi toda la plantilla disponible. De hecho, en las últimas semanas de agosto solo llegaron dos fichajes, el de Sekou y el de Flakus, y este último está completamente adaptado al vestuario de Nueva Condomina.
Si otras temporadas, como ocurrió sobre todo en el año de Gustavo Munúa, se insistía en tener paciencia y en dejar que el equipo se fuera cocinando a fuera lento debido a la cantidad de caras nuevas que había en la plantilla, en esta ocasión nadie en el Real Murcia puede agarrarse a esa excusa. Porque, por ejemplo este viernes frente al Villarreal B, jugaron hasta siete jugadores de la pasada temporada; y una semana antes, contra el Atlético Madrileño, esa cifra se elevó hasta ocho. Siete u ocho piezas que, quitando a Flakus, llevan entrenando con Joseba Etxeberria desde mediados de julio. Pero es que desde el inicio también están jugadores llamados a ser claves como Álvaro Bustos, cuyo fichaje se anunció el 13 de julio; o Ekain, firmado el 19 de ese mismo mes. Antes aterrizó Moyita, aunque este último no ha podido debutar en liga hasta esta misma semana por un problema físico.
Pues, con la mayoría de los jugadores entrenando juntos desde mediados de julio, el equipo todavía no ha sabido captar cuál es la idea de juego del vasco. Y eso que han tenido toda una pretemporada y cuatro partidos de liga para mostrar aunque sea un pequeño aperitivo.
Pero ni eso han podido echarse a la boca los aficionados del Real Murcia ahora mismo. Es verdad que se ganó al Torremolinos en Nueva Condomina, sin embargo hasta esa victoria quedó empañada por el mal partido realizado por los murcianistas, durante muchos minutos en manos de uno de los rivales más débiles de la categoría.
Por detrás de Fran Fernández
De momento esa es la única victoria que se ha celebrado. Y es que en la primera jornada se perdió contra el Marbella, y no se ha pasado del empate ni ante el Atlético Madrileño ni frente al Villarreal B, este último partido jugado en Murcia.
Con cinco puntos, el Real Murcia anda instalado en la zona media de la clasificación, un Real Murcia por ahora muy lejos de los números que se firmaron hace un año con Fran Fernández. Con el técnico almeriense, los granas comenzaron la liga sumando 9 puntos de 12, marcando 7 goles y encajando solo 2. También se empezó mejor en 2022. Con Mario Simón se lograron 8 puntos en ese tramo. Etxeberria solo supera ahora mismo a Munúa, que en las cuatro primeras jornadas solo ganó un partido, perdiendo tres.
El defensa central Alberto González, el único futbolista que ha completado todos los minutos
Alberto González es el único jugador del campo del Real Murcia que ha disputado todos los minutos en este inicio de liga en el Grupo II de Primera RFEF. A él se uniría el guardameta Gazzaniga. El que se quedó el viernes sin pleno fue David Vicente. Aunque el lateral, posiblemente un de los jugadores más en forma de la plantilla, había jugado los 90 minutos en los tres primeros encuentros, el pasado viernes no aparecía en el once titular. Frente al Villarreal B, Etxeberria prefirió apostar por Jorge Mier, explicando en la rueda de prensa posterior al choque que el cambio había sido por cuestiones técnicas. Con tres partidos completos también aparece Flakus, quien desde que se incorporara a la plantilla en los últimos días del mercado de fichajes lo ha jugado todo. De hecho, hasta el momento, para Etxeberria no hay más opciones en la delantera. Pese a que los responsables granas decidieron que se quedara Cadorini, gastando una ficha sénior en el brasileño, el atacante carioca no ha jugado ni un minuto en los últimos tres encuentros. Su única participación fue en Marbella, pero en aquel partido también quedó más que clara su situación. Aunque no había otro delantero, el técnico dar la titularidad a Seyram, futbolista del filial. Solo en el tramo final apostó por Cadorini, quien sumó 22 minutos, los únicos que ahora mismo aparecen en sus estadísticas.
- La alcaldesa de Alcantarilla dicta un Bando para poner banderas de España en los balcones
- Una turista de EEUU visita Murcia y publica un vídeo defendiéndola frente a toda España: 'Espero que después de verlo la valores como debes
- ‘The way we were’
- Fuertes tormentas amenazan el oeste de la Región este domingo
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- Un peón del metal en Guipúzcoa gana más que un ingeniero en Murcia
- Un viajero latinoamericano explica por qué nadie viene a Murcia: 'Dicen que aquí no hay nada que ver
- Comer por menos de 13€ en Murcia: bebida, aperitivo y principal en este mítico restaurante