El UCAM Murcia, a un paso de la Champions League (71-81)

El UCAM Murcia CB llegará este miércoles al último día de la fase previa de la Basketball Champions League con su objetivo intacto tras superar al Juventus Utena en Bulgaria (71-81). Al conjunto universitario tan solo le falta una victoria más, la que sería su tercera consecutiva en esta ronda, que le permitirá sellar su billete a la fase regular de la BCL tras imponerse el pasado sábado al Start Lublin polaco y este lunes, sin apenas complicaciones, al cuadro lituano.

Ahora solo falta que los de Sito Alonso ganen este miércoles (19.00 horas, Movistar +) al Elan Chalon, equipo que la pasada temporada finalizó en la séptima posición en la liga francesa y acabó disputando el play off por el título, para lograr su objetivo y estar presentes en una nueva edición de la Basketball Champions League.

Al contrario de lo que ocurrió el pasado sábado, el UCAM logró sellar la victoria de una forma más controlada y con nuevos protagonistas que entraron a escena. Especialmente un David DeJulius (19 puntos) que rompió el partido antes del descanso y que también fue la chispa del inicio de un tercer cuarto en el que los universitarios comenzaron a cocinar su triunfo.

El base, con 13 puntos en el segundo cuarto, dinamitó el marcador. Llevó las riendas del equipo (7 asistencias) y se destapó en la anotación para tomar el control de la situación. Una situación que, a pesar de que el Juventus Utena dio un par de avisos con parciales que permitían dar mordiscos a la ventaja de los murcianos, no parecía dar la sensación de amenaza ante un UCAM que supo responder.

También fue importante la presencia en la pintura de un Emanuel Cate que, si bien ya destacó en el primer duelo ante el Lublin polaco, contra el Juventus Utena firmó un doble-doble gracias a sus 13 puntos y 11 rebotes. También fueron vitales Dylan Ennis (11 puntos) y Jonah Radebaugh (12).

Tuvo la calma y templanza necesaria el conjunto de Sito Alonso que se requería en las diferentes fases del encuentro. Tanto cuando llegó a dominar el marcador superando la quincena de puntos de renta, como cuando su rival se acercaba por debajo de los dobles dígitos. De hecho, pudo haber contado con mayores diferencias en el marcador si llega a estar más acertado el equipo murciano desde el tiro libre, ya que no llegó al 50% en esta distancia al término del choque, con tan solo 9 lanzamientos convertidos de 21.

Un arranque controlado

La presencia de Howard Sant-Roos en el quinteto inicial fue la mejor noticia del arranque tras el golpe sufrido ante el Lublin el pasado sábado. El UCAM arrancó con la que se podría considerar su 'segunda unidad' junto a Nakic y el alero cubano, y supo controlar el ritmo del partido en los primeros cinco minutos, donde los triples de Forrest y Radebaugh le permitieron tomar ventaja tras insistir desde esta distancia (5-8). No obstante, el Juventus Utena aguantó a rebufo en estos primeros compases, creando peligro a la defensa murciana y situándose cerca en el marcador. Las rotaciones variaron el guion para un UCAM que encadenó buenas acciones defensivas para tomar más distancias aún con un triple de DeJulius y una gran acción de Cacok (8-14). Sito Alonso apostó por Raieste y Falk juntos en pista para paliar las bajas en el ala-pívot y el estonio sacó una buena acción en la pintura antes de cerrar un primer cuarto que acabó apretado (14-16).

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Juventus Utena. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Aparece David DeJulius

Un triple de Nakic abrió un segundo cuarto que tuvo un nombre propio. Porque el UCAM fue asentando su juego con el paso de los minutos hasta llegar a contar con una ventaja cómoda en el marcador gracias, por momentos, a su intensidad defensiva y especialmente a su acierto en ataque. De hecho, la primera parte pudo haber sido aún más redonda si no llega a estar tan errático desde el tiro libre, con tan solo dos lanzamientos convertidos de nueve intentandos. Con el 21-26 en el marcador, y con un Juventus Utena que supo mantenerse a rebufo pese a los buenos momentos de los de Sito Alonso, irrumpió un David DeJulius que impactó en todo el ataque murciano, pero especialmente en una anotación en la que contó con 13 puntos en este cuarto. Eso permitió al UCAM contar con una ventaja de hasta 12 puntos (27-39), pero en la última acción de este cuarto Uleckas la dejó en diez (29-39).

Los universitarios marcan territorio

El tercer cuarto fue una prolongación del anterior. El UCAM aprovechó el gran momento de David DeJulius, que continuó marcado las diferencias desde el triple y asistiendo a sus compañeros, con otro lanzamiento exterior convertido por Nakic y casi en el ecuador de este periodo contó con una cómoda ventaja de 17 puntos con otro triple convertido ahora por Raieste (37-54). Parecía que el partido tenía todos los ingredientes para que los universitarios terminasen por romper el partido definitivamente, pero todavía quedaba mucho camino por recorrer. Especialmente porque el Juventus Utena contestó en los minutos finales con un parcial de 9-2 que fue un avisó para los de Sito Alonso, que tuvieron que emplearse de nuevo a fondo defensivamente para mantener una buena renta (45-58).

Un cauteloso desenlace

No se dio por vencido tan fácil un Juventus Utena que arrancó los primeros cinco minutos del último cuarto con un parcial de 11-5. Le costó carburar al UCAM en la fase decisiva, con solo una canasta en juego en estos minutos que permitió recortar al equipo lituano (56-63). Lo tuvo que parar Sito Alonso con tiempo muerto, y surtió efecto. Porque apareció un vital e incisivo Dylan Ennis en la anotación para volver a recuperar los dobles dígitos de renta después de perder a Cacok por faltas (59-69). Un triple del Juventus Utena volvió a dejar una distancia peligrosa, rondando siempre los siete puntos, pero el UCAM supo tener la templanza que se requería para cerrar los últimos minutos con el sufrimiento justo y llegar al último día en Bulgaria con su objetivo intacto (71-81).